借出戶口協助洗黑錢約918萬元 39歲廚師認罪判囚45月

警方在2023年5月至10月間，接獲多宗不同類型的騙案，包括網上情緣、求職騙案及勞資騙案等，25名受害人分別遭騙徒誘騙，並將現金轉入不同的銀行戶口，其後發現受騙，遂報警求助，共損失2000萬港元。39歲廚師今早於西九龍裁判法院（暫區域法院）承認3項洗黑錢罪，涉案上述案件部分贓款共918萬元，法庭應控方申請加刑4分1，終判囚45個月。

東九龍總區科技及財富調查組第二隊高級督察李泳鋒今交代1宗洗黑錢案，指警方經調查後拘捕39歲任職廚師的男子顏細迓，顏承認於2023年4月至2024年1月期間，先後在3個本地銀行戶口洗黑錢共918萬元。

財富情報及調查科高級督察申文燕重申，市民如果租借賣銀行戶口供他人使用，而戶口遭不法分子用以處理贓款，有機會干犯洗黑錢罪行。由於使用傀儡戶口清洗黑錢情況嚴重，警方徵詢律政司意見後，根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加重刑罰。本案被告借出戶口，讓不法分子洗黑錢，在控方申請下，加刑9個月。申文燕透露由2023年10月至今，已經有239人因租借賣戶口，於洗黑錢罪行被定罪時加刑2至18個月不等。

申文燕強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年，不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團提供的金錢利益。另外，警方亦持續教育宣傳，向市民大眾推廣洗黑錢訊息，為加強市民保護銀行戶口意識，警方已經在社交媒體平台發佈一連三節教育宣傳短片。

案件編號：DCCC1348/2024

法庭記者：黃巧兒