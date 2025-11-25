男教師港鐵中環站扶手電梯偷拍女乘客 認非法拍攝或觀察私密部位罪 判感化21個月

39歲男教師今年8月在港鐵中環站的扶手電梯用手機偷拍女乘客私密部位，他早前承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉考慮到被告坦白認罪，接納報告建議，判處21個月感化令。

被告李昇威，報稱教師，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指李昇威於2025年8月31日，在港鐵中環站港島線扶手電梯出於觀察/拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察/拍攝其私密部位，而操作設備，即一部iPhone12 Pro，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會該行為是否獲得X同意。

案件編號：ESCC2412/2025

法庭記者：王仁昌