3COINS登陸香港一週年勁減！低至$3入手毛巾/短襪/充電線  另有多款商品3折大放送

日本人氣生活雜貨品牌3COINS向來以高性價比的日系實用好物深受廣大消費者歡迎，自進駐香港以來，即成為不少港人佈置家居及尋寶的熱點。為慶祝3COINS香港一週年，店方將於2026年7月31日起一連四星期舉辦「夏日狂歡祭」，推出多項震撼全城的優惠，當中包括以極度超值的$3加購精選實用家品，讓大眾能以最輕鬆的價格把日系小確幸帶回家！

3COINS香港一週年優惠！$3及$30限定加購實用日系雜貨

是次3COINS週年活動的最強焦點，莫過於誠意滿滿的「超級 $3」及「$30」加購優惠。超過30款精選商品以統一超值價格推出，涵蓋日常衣物、煮食用具、衛生用品、嬰幼兒及寵物用品等。例如深受上班族歡迎的「煎蛋模具」，只需配合微波爐即可做出完美圓形煎蛋，省卻清洗油煙的煩惱；而為運動愛好者設計的「折疊式迷你瑜伽墊」以及為炎夏而設的「涼感運動短襪」，現在均可以$3的破底價輕鬆加購，絕對是精明消費者的入手好時機。另外$30加購的快速解凍鋁合金板、自動開合摺疊傘、真絲枕頭套同樣是當店熱賣人氣產品！

精選$3／$30加購產品一覽：

產品名稱 產品賣點與簡介 原價 加購價 終極毛巾 採用100%純棉製作，主打極致蓬鬆。獨特織法大幅減少掉毛，吸水性極佳，反覆洗滌依然保持軟綿。 $13 $3 迷你噴霧瓶 (120ml) 具備「細緻噴霧」與「精準直注」雙功能。小巧玻璃瓶身方便單手操作，無論是噴灑油品或傾倒醬油都能輕鬆切換。 $26 $3 外套便攜掛鉤 質感合成皮革設計，附調節扣。可將外套、防曬衫或毛巾輕鬆固定在隨身小包上，出遊旅行必備。 $26 $3 煎蛋模具 忙碌早晨的救星！只需加水、打蛋，放入微波爐 40-50 秒，免開火且免洗油膩煎鍋，輕鬆完成健康煎蛋。 $26 $3 折疊式迷你瑜伽墊 專為手肘與膝蓋設計的高密度軟墊，做棒式或撐體時有效分散壓力。輕量對折設計，方便收納與攜帶。 $26 $3 涼感運動短襪 採用高科技「接觸涼感」材質，迅速導走體溫。袜口高彈性貼合不勒腳，炎夏必備基礎單品。 $26 $3 L型Lightning充電線 L 字型直角接頭設計，橫向拿手機時完全不擋手。同時能有效防止線材根部因反覆拉扯而斷裂。 $26 $3 電動指甲護理機 附贈不同功能的專業磨頭，具備正逆雙向旋轉切換，輕鬆修剪、拋光及處理死皮。 $87 $30 and us - UV LED W型美甲燈 空間寬敞，能將單手五指或整隻腳掌輕鬆探入。內置雙階段智慧定時器，適合指尖彩繪或UV膠工藝。 $87 $30 快速解凍鋁合金板 高熱傳導率鋁合金材質，無須插電即可大幅縮短食材退冰時間，亦可為剛煮好的熱菜迅速散熱。 $87 $30 自動開合摺疊傘 手柄搭載高靈敏度按鈕，單手極速彈開或收攏。扁平輕量化結構，收納精緻小巧不佔空間。 $87 $30 and us - 真絲枕頭套 採用天然純絲材質，有效改善秀髮毛躁打結並降低肌膚摩擦。後幅鬆緊帶結構，輕鬆套入任何枕頭。 $130 $30

熱賣商品低至3折！按摩機/護理墊/被套

在 3 折專區中，主打多款舒緩身心疲勞的個人護理好物，例如深受上班族與久站族喜愛的「and us 腿部按摩護理機」與「EMS足部護理墊」（原價 $303，激減至 $91），以及能於夜間完美呵護秀髮的「柔滑絲綢護髮睡帽」，讓大眾以極致親民的價格享受居家沙龍級保養。而 5 折專區則堪稱新手爸媽的尋寶天堂，一系列貼心實用的育兒神隊友，如減輕洗澡負擔的「嬰兒充氣沐浴盆」、守護幼童安全的「可隱藏AirTag的鞋墊」及解放雙手的「嬰兒車用雨傘架」等均以半價發售；同場更有提升臥室質感的「心形提花單人被套」，全方位滿足不同家庭的日常與出行所需。

限量迎新會員禮遇 消費滿額專享現金回贈優惠

為了與大眾同樂並建立更緊密的社群，3COINS是次更推出特別的會員回饋計畫。只要透過智能手機下載內部 YAICHI APP 並成功註冊成為 YAICHI TOMO 新會員，首333位親臨門市登記的顧客即可免費獲贈人氣「多用途微波爐蒸煮盒」。此外，現有會員亦同樣受惠，首3,333名會員於門市消費滿$200即可享有$10現金扣減，真切回饋一眾顧客過去一年來的信任與支持。

3COINS一周年狂歡祭活動詳情及優惠期限

活動日期： 2026年7月31日至8月30日

優惠詳情： 指定日常家居及護理商品享 $3 或 $30 驚喜加購價。 精選人氣護理與生活商品低至 3 折及 5 折發售。 首333位親臨門市登記之 YAICHI TOMO 新會員，可獲贈微波爐蒸煮盒乙個。 首3,333名會員到店消費滿 $200 即減 $10。



資料來源：3coins_hk

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