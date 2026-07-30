RAGTAG香港｜日本殿堂級古著店登陸銅鑼灣！直送「零假貨」珍稀服飾/名牌手袋 Hermès、LV、CDG

RAGTAG銅鑼灣開幕！各位時尚迷注意，日本殿堂級高端古著選品店RAGTAG正式進駐香港，於銅鑼灣希慎廣場開設首間旗艦分店。RAGTAG繼去年成功拓展台灣及泰國市場後，將亞太區第三站落戶香港，不但帶來由日本直送的嚴選設計師品牌與國際奢侈品，更引入獨家職人修復工藝與在地化「回購服務」，勢必成為本地時尚達人與古著愛好者的最新掃貨聖地！

40年嚴格鑑定「零假貨」承諾！日本工藝直送珍稀單品

RAGTAG於1985年在東京原宿創立，40多年來一直被譽為尋覓精選設計師時裝的時尚聖地。今次首度進駐香港，品牌摒棄單一傳統營運模式，採用「在地化營運策略」，定位於中高端優質市場。香港首店精選一系列專為本地品味族群而設的時尚服飾與配飾，讓二手時尚不再只是單純的舊物交換，而是轉化為個人資產管理與潮流品味探索的優質平台。

今次香港首店的商品全數由日本RAGTAG直送，包括一線國際奢侈品牌的珍稀中古手袋、精緻配飾，更推出大量極具收藏價值的日本頂尖設計師品牌服飾，不論是尋找絕版經典，還是探索循環時尚（Circular Fashion）獨特魅力的顧客，都能在此享受到與日本同步的購物體驗。

直擊銅鑼灣希慎廣場旗艦店

全新的 RAGTAG 香港首店坐落於銅鑼灣繁華心臟地帶，店面空間寬敞，劃分為多個潮流與奢華專區，可以能輕鬆探索不同風格的服飾與配件。

日本頂尖設計師專區： 嚴選 Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Issey Miyake、Sacai 及 Maison Margiela 等重磅品牌的經典與絕版單品，為時尚迷提供近距離感受日系剪裁與解構美學的機會。

嚴選 Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Issey Miyake、Sacai 及 Maison Margiela 等重磅品牌的經典與絕版單品，為時尚迷提供近距離感受日系剪裁與解構美學的機會。 國際奢侈品牌手袋及配飾： 搜羅 Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Prada 等經典中古手袋與飾品，每件均經過日本職人細緻護理，狀態極佳。

搜羅 Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Prada 等經典中古手袋與飾品，每件均經過日本職人細緻護理，狀態極佳。 高品質街頭與休閒時裝：除了奢華大牌，店內亦涵蓋 Visvim、Undercover 及 Neighborhood 等日系街頭潮牌，滿足多元穿搭需求。

嚴格內部考評 + 極致日本職人修復工藝

RAGTAG 能夠在業界建立「零假貨」與極高信任度，關鍵在於其對專業知識與修復工藝的嚴苛堅持。品牌將時尚服飾嚴格劃分為 11 個類別（包括休閒、時裝、奢侈品等），每位買手在正式上崗前，均必須通過全部 11 個類別的內部考驗與考核，確保從源頭把關專業品質。

所有收購的單品會運回日本 RAGTAG 倉庫（日均處理 2,000 至 3,000 件貨品），由經驗豐富的修復師團隊進行二次人工真偽檢查與細致修復，確保保留原有設計細節

臭氧專櫃除臭：部分服飾會放入充滿臭氧的專用櫃中進行深度除臭處理，每次處理限制在 10 件以內，耗時約 1 小時，確保最佳呵護效果。

手工鞋履深度清潔：每雙鞋履至少花費 15 分鐘純手工清潔。職人會仔細挑除鞋底沙石，皮鞋則以柔軟馬毛刷去塵後配合專用清潔劑徹底保養。每位修復師每日平均手工清潔約 60 雙鞋。

細節沖洗與修整：根據單品材質狀況進行精細沖洗與線頭修理，極致重視保留品牌原有的剪裁工藝與布料質感。

每件商品附有商品狀態說明標籤，清晰列明使用情況、損耗及痕跡，標籤說明由新至舊分別為N、A、B、C、D。

推出「專業回購模式」 構建全方位循環生態

除了零售賣場，RAGTAG 香港分店於2026年第四季同步引入衣物回購服務，向本地消費者直接收購優質二手設計師單品。

RAGTAG 香港首店