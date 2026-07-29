鰂魚涌馬拉松開倉3折起！全場$50起入手波鞋/運動用品 Samba/Gazelle/Superstar/籃球鞋/Wilson網球拍

鰂魚涌馬拉松開倉3折起！OnTheList陳列室首次與Marathon Sports合作舉行開倉，全場低至3折，優惠涵蓋超過900款產品，匯集逾10個國際運動品牌，由運動服裝、波鞋至網球拍一應俱全，最平$50即有交易，運動愛好者必定要把握優惠入手！

鰂魚涌馬拉松開倉3折起！全場$50起入手adidas波鞋/運動用品

OnTheList由7月31日起舉行Marathon Sports開倉優惠，今次優惠涵蓋超過900款產品，匯集逾10個國際運動品牌，由運動服裝、波鞋至網球拍一應俱全。消費者可以$50起入手各類單品，當中人氣波鞋如Samba、Gazelle及Superstar，售價由$475起；而熱門籃球鞋Anthony Edwards 2則可以$570入手，多款經典波鞋設計實用且款式百搭，無論日常穿搭或運動場合均能派上用場，為消費者帶來實惠選擇。

運動用品買滿三件額外9折

除了運動服裝及波鞋，亦可以優惠價購入運動用品，包括Wilson網球拍系列最低可達半價，適合網球愛好者升級裝備。另外，全場購買滿三件，更可額外享有九折優惠。

OnTheList × Marathon Sports開倉

開售日期及時段：

VIP Premium會員：7月31日中午12時起

Standard會員：7月31日下午2時至晚上9時；8月1日至8月7日上午10時至晚上9時

地點：OnTheList陳列室（太古坊濠豐大廈4樓）

入場條件：須免費登記成為OnTheList會員，詳情可瀏覽官網

文：M