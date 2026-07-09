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AIGLE尖沙咀開倉低至3折！$306入手GORE-TEX漁夫帽/雨靴/服飾 滿額再7折 附登記入場連結

時尚購物
更新時間：17:19 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:19 2026-07-09 HKT

尖沙咀AIGLE開倉｜法國著名品牌AIGLE備受戶外活動愛好者及時尚達人追捧，一直以防水實用與優雅設計兼備的服飾聞名。近日，品牌首次聯同海港城展銷集舉行一連5日的開倉優惠，多款男女裝長褲、外套、雨靴、防水帽等以低至3折發售，可以趁機添置應付雨季的戶外裝備！

尖沙咀AIGLE開倉3折起！必入手GORE-TEX漁夫帽/雨靴/服飾 消費滿額再享7折

正值雨季與颱風季，防水外套及雨靴是下雨天必備的服飾。由即日起至7月13日，法國品牌AIGLE與海港城展銷集合作舉行開倉活動，全場貨品低至3折，涵蓋招牌低筒雨靴、防水外套、GORE-TEX鞋款與帽子等，其中具GORE-TEX功能的漁夫帽更可以$306入手，相當抵買！除了一系列防水機能配件外，品的休閒服飾亦有減價，包括斯文款的POLO恤、恤衫、長裙等。客人於指定貨區購買2件或以上產品，更可享額外7折或9折優惠。

網上預約免費入場 

是次AIGLE開倉活動全面採用網上預約系統。公眾人士可以免費入場，但必須提前透過官方指定的預約系統進行登記。成功登記後，系統會派發專屬的電子QR Code門票供進場時出示，每張訂單最多可為4位客人預約入場名額，同一訂單內的同行客人必須同時進場。

AIGLE尖沙咀開倉活動

  • 日期：即日起至7月13日
  • 時間：上午10:00至晚上8:00（最後一次提早至下午3:00閉場）
  • 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5樓
  • 預約入場：＞＞按此登記＜＜

文:RY

資料及圖片來源:海港城展銷集 Harbour City Bazaar

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