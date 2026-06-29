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BORGHESE/SKINTIFIC 護膚品牌期間限定 DIY 工作坊

時尚購物
更新時間：11:40 2026-06-29 HKT
發佈時間：11:40 2026-06-29 HKT

BORGHESE 泥漿面膜 改善粗大毛孔

每次到美容院做Facial，最享受是敷泥漿面膜的時刻，敷完皮膚煥然一新。想居家都同樣有這種功效，當要一試泥漿護膚專家BORGHESE ，產品將源自意大利的溫泉療癒美學，引入居家護膚領域，其中FANGO泥漿面膜系列有助改善粗大毛孔、黑頭、粉刺、暗啞與膚質不均等困擾，每次護理只需5分鐘，便可助肌膚淨化。現於崇光銅鑼灣店品牌專櫃任何購物，即送Chantel 限量小卡及專屬「即影即有」，新會員更享全單減$50及體驗DIY 串珠掛飾工作坊， 限定驚喜放送至 6 月 30 日。

查詢︰2831 4828

SKINTIFIC 科研護膚 居家式水光活顏

愛靚族都知道PDRN護膚熱潮吧，PDRN主要萃取自三文魚DNA，因與人體DNA結構相似，具有生物相容性，有助促進膠原蛋白增生、提升肌膚彈性。而最近科研護膚品牌SKINTIFIC亦推出全新PDRN系列，賣點是為用家打造居家式水光療程，推介產品包括再生膠原光感精華及再生膠原光感面霜 ，質地輕盈軟滑不黏膩。由即日至7月8日，凡於德福廣場屈臣氏門市購買任何2件PDRN產品，即可免費參加DIY Workshop，並獲贈客製迷你舒壓鍵盤吊飾。

查詢︰hk.skintific.com

推介產品包括再生膠原光感面霜 ，質地輕盈軟滑不黏膩。
推介產品包括再生膠原光感面霜 ，質地輕盈軟滑不黏膩。
由即日至7月8日，凡於德福廣場屈臣氏門市購買任何2件PDRN產品，即可免費參加DIY Workshop，並獲贈客製迷你舒壓鍵盤吊飾。
由即日至7月8日，凡於德福廣場屈臣氏門市購買任何2件PDRN產品，即可免費參加DIY Workshop，並獲贈客製迷你舒壓鍵盤吊飾。
由即日至7月8日，凡於德福廣場屈臣氏門市購買任何2件PDRN產品，即可免費參加DIY Workshop，並獲贈客製迷你舒壓鍵盤吊飾。
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