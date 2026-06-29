京東MALL登港｜ 極速派送服務 3萬平方呎大玩沉浸式體驗

香港的零售市場不斷變「新」，以往買電器、數碼產品，以及家居用品時，消費者的傳統習慣往往是在細小的電器連鎖店裏看着密密麻麻的價錢牌，然而中國內地電商與零售巨頭京東MALL正式插旗香港，為大家帶來「沉浸式體驗」與「極速物流」。

5大賣點 變潮流新地標

為甚麼香港京東MALL，是大家必去的全新潮流地標？小編親身到場視察後，發現店內有5大賣點。即使沒有購物的打算，也可到場體驗一下其免費服務！

賣點1：偌大空間 實現生活場景

香港家品或電器店往往採用高密度陳列模式，走進店內，產品一件疊一件，顧客很難真正推動、測試或感受產品的實際使用場景。買冷氣機只能看着模型，買電視只能對着播片牆。

新店徹底顛覆了這種沉悶的體驗，以 3 萬平方呎的寬敞空間，引入了全港首創且大受歡迎沉浸式體驗營運模式。這裏配備了國際頂級品牌的咖啡機與精選優質咖啡豆，更有專業咖啡師駐場。你可以一邊悠閒購物，一邊免費品嚐醇香即磨咖啡，還可以免費跟咖啡師學習咖啡沖調技巧。

賣點2︰極速派送 免除等待焦慮

網購很便宜，但送貨要等一個星期；去實體店買有現貨，但自己搬回家又太累。這大概是每個香港人在網購或買大型家電時都經歷過的內心掙扎。香港灣仔店領先全國 27 間門店，獨家首推核心區域「211極速派送」服務，即是說如果閣下早上11時前付款，貨品會即日送到，如果晚上11時前落單，貨品將於翌日送達。更讓人驚喜的是，商場同步推出了獨家窗口式一體專業服務，實現了「送貨及安裝一次過」。

賣點3︰7天自由退貨 增信心

很多人對於跨國或大型連鎖品牌的進駐，最擔心的往往不是價格，而是售後服務。品牌推出7天無理由退貨，給消費者百分百的試錯空間。新電器在售後一個月內，只要出現任何非人為的品質問題，直接退貨。

賣點4︰護理體驗 即場試真啲

現場設有最新的智能按摩椅及護理體驗專區，顧客可以免費體驗頂尖科技，現場更有專人細心講解各項健康科技產品的日常護理功效。

賣點5︰電競裝備 遊戲迷天堂

現場配備了頂級的專業電競裝備，從超高刷新率螢幕到極致手感的機械鍵盤。現場熱門遊戲如《英雄聯盟》、《VALORANT》等全部開放免費暢玩，帶你秒速投入流暢的電競世界。

入場攻略

位於灣仔港灣道的京東MALL，佔地3萬平方呎，地方偌大，如果時間不足，又想有策略地體驗，可以在入口處先拍下地圖，然後直接走到目的地，便可充分利用有限時間。

地址︰灣仔港灣道28號