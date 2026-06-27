香港品牌｜憑創意靈活破局 港產匠心初創美學

香港本土品牌靈活變通，常以「生活痛點」為創意起點，將實用功能與獨特美學完美結合。面對激烈競爭，本地初創擺脫傳統名牌迷思，專注人體工學與極致工藝，並透過線上輕資產營運與線下限定體驗靈活突圍，成功在市場開闢商機。

香港品牌1︰皮革手袋 專注細節

因在坊間買不到合適的手袋，卻帶來了一次創業的契機，說的是皮革手袋品牌 MOONSHAFT （月軸）的誕生。品牌創辦人之一袁嘉豫（Rachel）因為旅行找不到合適的手袋，於是找來從事家族皮革生意的簡偉諾（Rico）給意見，並給設計圖予Rico幫忙製作理想中的旅行手袋，誰知傾談之下，兩人萌生創業念頭，並於2019年成立皮具品牌，取名 MOONSHAFT 月軸。名字由來是源於皮革上的油光猶如月光於漆黑中閃爍，Rachel主責設計及生產，Rico負責營運及巿場營銷工作，互相協調。

巿場上手袋品牌眾多，如何可在巿場上佔一席位？Rachel笑指，「對於講求效率與品味的女生來說，盲目追求名牌並非首選，完美的返工手袋必須在輕巧耐用與俐落設計之間取得平衡。 無論是日常通勤、旅行或特別場合，都總會找到合用的款式。從挑選皮革、染色，以至壓印品牌Logo及一針一線，每一個過程和作品都是我們兩人親自監督。」

品牌手袋選料嚴謹，最常用的皮革有兩種，分別是荔枝紋牛皮及Nappa （納帕皮革），荔枝紋牛皮耐用耐刮，Nappa則觸感柔軟、具彈性。這種材質在加工過程中經過極少的修飾，保留了皮革天然紋理，同時維持極佳的柔軟手感。Rachel續提到，「肩帶的設計決定了受力是否均勻。寬度約 1.5cm 至2cm 的肩帶能有效分散壓力，而王牌Double Zip 24的肩帶寬度是3.5cm，長時間揹起來會比較舒服，適合旅行通勤外出使用。」設計師對手袋的細節位都考慮周詳，難怪二人都有信心可以在巿場找到合適定位。品牌現時的銷售渠道，主要透過網絡銷售，實體店暫只有位於灣仔的香港貿發局設計廊Design Gallery。

查詢︰ moonshaft.co/zh

香港品牌2︰人手打造 羊毛氈公仔

居港台灣人阿萱，年前由打工一族轉身經營自家手作品牌「羅緹絲手作」，主攻手造羊毛氈公仔，由設計到完工都由阿萱一手包辦。各式各樣的寵物小盆栽，造型唯肖唯妙。現時周末及周日於啟德Airside巿集小檔有現成產品出售，客人亦可到Facebook訂購。

查詢︰www.facebook.com/noticehandmade

阿萱經營自家手作品牌「羅緹絲手作」，主攻手造羊毛氈公仔。

各式各樣的寵物小盆栽，造型唯肖唯妙。

各式各樣的寵物小盆栽，造型唯肖唯妙。

香港品牌3︰ 手機繩 實踐編織工藝

Deslab 由香港理工大學時裝設計系畢業的Lab Chiu 於2020年於創立。Lab崇尚大自然，熱愛露營及旅行，產品以旅者為設計重心，包括重用口罩、隨身袋、多用途掛繩等。高密編織手機短腕掛繩選用反光紋路尼龍繩料，實心編織工藝，結實耐用，腕圈設計貼合手腕，有效防止手機滑落丟失，備湖水綠、焦糖黃、葡萄紫、紅白撞色等多款配色。

查詢︰www.instagram.com/deslab__

花花反光系列相機/手機繩。（售價$188）

新產品環保杯套，以貓咪造型為設計。（售價 $128）

新產品環保杯套，以貓咪造型為設計。（售價 $128）

Deslab 由Lab Chiu 於2020年於創立。