New Balance開倉2折起！一連8日經典鞋款/IU同款波鞋$425起入手 附日期/地址

New Balance開倉2折起！New Balance作為國際知名運動品牌，以優質工藝和舒適性能深受消費者喜愛，品牌將於6月26日起與OnTheList合作，舉行開倉優惠，全場劈至2折發售，最平$425起即可入手多款鞋履，包括經典鞋款991、993、潮流款式 2000、2010，連韓國人氣女歌手李知恩IU同款471系列都有，記得把握優惠價入手。

New Balance開倉2折起！一連8日$425起入手經典鞋款

OnTheList將於6月26日起，於鰂魚涌舉行New Balance開倉，全場低至2折即可入手New Balance多款人氣鞋履，包括經典鞋款991和993系列，以優異的緩震性能和耐用物料聞名，適合日常穿搭或輕度運動；新興赤足款式MT10強調自然腳感，輕盈透氣，適合追求敏捷移動的跑步愛好者；科技跑鞋SuperComp系列則搭載先進緩震科技，提供出色回彈力和支撐力。

優惠價入手IU同款波鞋

至於潮流人士不可錯過2000和2010系列，這些款式融合復古與現代元素，造型獨特，易於配搭各種服飾。同時，471款式作為IU同款，亦是今次亮點之一，以舒適貼合設計贏得不少粉絲青睞。同場更設有運動服飾選擇，不妨趁優惠入手。

OnTheList x New Balance優惠詳情

日期：6月26日至7月3日

時間： VIP Premium會員：6月26日早上9時開始。 Standard會員：6月26日中午12時至晚上9時；6月27日至7月3日每日上午10時至晚上8時。

地點：OnTheList陳列室，位於太古坊濠豐大廈4樓。

需預先登記成為會員，網址按此

文：M