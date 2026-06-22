Nitori首度公開｜神級熱賣 輕盈瓷具 迷倒港日女生｜專家教精你

北海道起家的家具巨頭Nitori，不僅創下日本零售業的奇蹟，更於2023年成功打入香港市場，現時香港共有三店，預計年中至年底再開兩店。品牌如此進取，全因產品深受香港人歡迎，今期請來香港專門店營運部經理為我們披露年度十大好賣產品。

Nitori 的香港店鋪營運部經理吉濱麻賀（Asako），於2023年Nitori 在九龍灣Mega Box首度登港時便來港駐店，居港三年的她，坦言香港人的生活習慣跟日本人有些相似，居住空間都比較細小，而且甚懂利用空間儲物。以今次公布的最熱賣產品為例，第一位是「超輕量陶瓷餐具」。

超輕餐具 疊放收納

Nitori 的超輕量陶瓷餐具系列是店內低調卻長年高居銷量前列的「神級家品」。很多香港和日本的主婦一經接觸，就會陸續把家裏的碗盤全部換成這個系列。 Asako說︰「傳統的日式陶瓷碗盤為了質感，通常做得相當厚重，盛滿飯菜或湯水後單手拿取非常吃力。超輕量陶瓷餐具系列透過改良陶土原料與燒製技術，在不犧牲陶瓷硬度的前提下，成功讓餐具整體重量比一般陶瓷減少了約25% 至30%，拿在手上的感覺非常輕盈。系列中大量產品是在日本陶瓷重鎮岐阜縣燒製的「美濃燒」，不論是視覺還是摸上去的釉料觸感，都保留了正統日式器皿的溫度。」Nitori 在設計這系列碗盤時，特別調整了邊緣的弧度與底部的「圈足」。它們疊加在一起時非常緊密且平穩，即便是疊了 5、6 個碗或盤子，高度也比普通餐具矮一截，而且不會搖晃，完美拯救了狹小的廚房收納櫃。

N Cool床上用品 消暑神器

N Cool接觸涼感床上用品 是 Nitori 的當家明星系列，被譽為夏天省電費的消暑神器，Asako透露今次也有金榜提名，在榜上佔第四位，而且每年夏天都引發搶購潮，關鍵在於它將材料科學與細分需求做到了極致。Asako說︰「 N Cool 到底為甚麼會涼？很多人以為涼感布料會像冰塊一樣自行或發冷，但其實 N Cool 的核心原理是高速的熱傳導與濕氣調節， N Cool 的布料混紡了特殊處理的尼龍、聚乙烯。這些纖維的熱傳導率極高。」原來Nitori 與日本紡織巨頭Toyobo合作，在鋪棉內層使用了高吸濕排汗的纖維。它能快速吸收你睡眠時排出的汗水與濕氣。當你轉身時，布料接觸空氣，濕氣迅速蒸發，從而產生「蒸發冷卻」的降溫效果。Asako又提到，產品分三種不同的「涼感等級」，滿足不同怕熱程度與預算的消費者，非常貼心。

至於家具，Nitori 的餐桌椅、梳化床亦相當受歡迎，皆因不少家具帶有延伸或折疊功能，適合 實用面積較小的屋苑單位。而其中「雙電機電動休閒椅」是近年在香港詢問度極高、最能體現其「物超所值」經營哲學的智能家具。 Nitori 的這款休閒椅採用了滑動式前擺結構，當椅背向後傾斜時，整個椅座會同時向前滑動。

這意味着休閒椅後方只需與牆壁保持極小空隙即可完全躺平。這項設計完美拯救了香港「納米樓」或客廳深度不足的痛點。

似鳥家具店1967年起家

Nitori 的創辦人似鳥昭雄於 1967 年在北海道札幌市開設了第一家「似鳥家具店」。起初，這只是家傳統家具小鋪。改變 Nitori 命運的轉捩點發生在 1972 年，似鳥昭雄前往美國考察，赫然發現美國的家具不但設計新穎、色彩協調，他深受震撼，立志要「將美式豐富的居家生活帶給日本國民」，隨即將品牌轉型為走平價、系統化路線的現代家居連鎖店。

家品類別

第1位︰ 超輕量陶瓷餐具 $19.9至$69.9

第2位︰一台十用鍋 輕便煮食器$179至$199

第3位︰浴室吸水軟墊$79.9

第4位︰N Cool床上用品 $69.9起

第5位︰寵物手推車 $349至 $449

第6位︰頂天立地層架 $249至$599

第7位︰不易勾絲面紗 $299

家具類別

第1位︰雙電機電動休閒椅 $4,990

第2位︰餐桌及餐椅 $899至$2,790

第3位︰單人電動床 $6,480

第1位︰雙電機電動休閒椅 $4,990

第2位︰餐桌及餐椅 $899至$2,790

第3位︰單人電動床 $6,480

文︰Angel 圖︰葉偉豪