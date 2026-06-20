落雨恩物！本地小店賣$10毛巾遮袋 收遮吸水可循環再用 網民讚：上個月又回購多個

雨季來臨，每次外出後進入室內空間時，不少人都會因雨傘滴水而需四處尋找膠袋而煩惱。近日，有網民在Threads推介可以使用毛巾遮袋，由於內部為毛巾質料，放入雨傘後能立即吸水，既環保又方便，形容為「落雨天恩物」。有小店隨即自薦同款產品，售價只售$10/個，另設買5送1優惠，同時推介另一款防水卷袋，設有防漏膠邊，不怕漏水，獲網民大讚便宜又好用：「上個月又回購多個！」

落雨天恩物！$10毛巾遮袋 收遮即吸水+可循環再用

連日大雨，外出時最怕就是濕透的雨傘無處安放。有網民在社交平台Threads推介購入一款毛巾遮袋，其設計可以讓雨水被內裡的毛巾物料吸收，回家後只需晾乾即可重複使用，毋須使用一次性膠袋，環保又適合雨季日常使用，相當實用，大讚是「落雨天恩物」！

本地小店賣$10毛巾遮袋 網民讚好用：上個月又回購多個

有專營雨傘戶外用品的小店其後在帖文下自薦，表示「我哋公司都有買賣毛巾遮袋，$10 一個，買5送1」。不少網民積極回應，大讚便宜又好用，有人留言「上個月又回購多個」，亦有用家大讚：「呢個遮袋我有用，真係良心推介，證明好用」、「呢個袋有興趣喎」。

不過，有網民分享實際使用問題，指「太大雨啲毛都會濕到X街，再吸唔到之餘，會係個布到浸返啲水出嚟，同埋個拉鍊都會滴水」，又提到「呢個袋都要成日洗如果唔係會臭」。對此，有網民指出，正常使用遮袋後晾乾及清洗，應不會有異味或發霉問題。

小店在留言區補充，提及指若不喜歡毛巾款式，可考慮防水卷卷遮袋，售$59，「防水料入邊有做防漏膠邊，濕咗水就倒返出嚟，曬一曬就得，唔使怕有臭味」，又指防水卷袋的尺寸符合市面9成縮骨傘，「我哋呢隻卷遮袋係有跟我哋最長嗰把遮去量度，長size嘅短遮都擺到，應該可以同市場上九成嘅短遮配合使用」，獲用家力推：「卷袋真係好用過毛巾袋」、「防水卷袋好好用！」。

來源：Threads