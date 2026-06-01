本地古着品牌美華氏沙田店結業！開業不足2年將餘3分店 清貨優惠買1送1 附地址/營業時間

古着選物店帶來世界各地搜羅的古着服飾，讓一班古着迷尋寶找到心頭好，香港亦有多個古着品牌，創立於1990年代初的美華氏便是其中之一。美華氏近日宣佈其位於沙田新城市廣場店即將結業，倒數最後一個月推出兩大優惠，感謝大家對品牌一直以來的支持，即睇優惠及沙田店詳情！

本地古着品牌美華氏沙田店結業！開業不足2年現餘3分店 清貨優惠買1送1

古着帶有一種復古感覺，除了代表二手服飾之外，同時具備時代歷史、經典剪裁及設計價值，其獨特之處成為部份時裝愛好者喜歡的風格。本地古着品牌美華氏創立逾30年，一直深受本地古着迷喜愛。美華氏先創立於天后，至今同時設有其餘3間分店。品牌致力推廣古着文化，曾舉行Re-Run名人慈善二手衫活動，獲得鄧麗欣、少爺占、Donald、Marf、193等圈中人支持。

最近，美華氏宣佈位於新城市廣場分店即將結業，美華氏於2024年8月進駐沙田，至今開業近兩年。沙田店最後倒數一個月推出兩大優惠，感謝大家對品牌一直以來的支持。倒數結業期間，沙田店特價貨品買一送一，同時正價貨品一律以6折發售。

品牌創立於90年代初

本地古著品牌美華氏創立於1990年代初，以美式古着為重點，致力搜羅不同年代的古著服飾，多年來於本地古著服裝界為人熟知。主理人Eric曾透露美華氏起初為二手服裝批發公司，將美國二手衫轉口至東南亞國家，後來客人對其服飾深感興趣，相繼上門購買，令美華氏逐漸演變成現時的古着專門店。月底沙田店結業後，屆時全線將餘下3間分店。

美華氏分店

1.沙田店

地址：沙田新城市廣場一期415A舖

營業時間：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

2.天后店

地址：天后屈臣道維多利中心商場20號舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

3.尖沙咀店

地址：尖沙咀K11 ART MALL 2樓203舖

營業時間：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

4.旺角店

地址：旺角上海街618號101A舖

營業時間：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

文：RY

資料及圖片來源：美華氏