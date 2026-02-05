日本and ST Outlet九龍灣開幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

and ST Outlet 香港｜日本首間海外 and ST Outlet 香港首店正式開幕，全場集合9大人氣日本品牌，全場服飾低至三折發售，價錢最平$39，更推出開幕限定優惠，《星島頭條》記者親自直擊，即看下文了解詳情。

and ST Outlet 集結9大日本人氣品牌 全場低至3折起

and ST Outlet 集合旗下9個深受歡迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario。品牌風格涵蓋日常休閒、簡約時尚、少女可愛及個性單品等多種路線。顧客可一次過選購完整日系生活態度所需的服飾與生活小物。

現場所見，全場有逾500款男女服飾、帽款、袋款、鞋款、飾物等，多款貨品低至3折發售，最平$39即有交易，相當抵買！

開幕期間限定優惠詳情

開幕活動推出多項限定折扣優惠。全場購物滿 HK$500 即可享8折優惠。部分精選貨品低至原價3折，涵蓋多款熱門及當季單品。

