Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本and ST Outlet九龍灣開幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

時尚購物
更新時間：12:38 2026-02-05 HKT
發佈時間：12:38 2026-02-05 HKT

and ST Outlet 香港｜日本首間海外 and ST Outlet 香港首店正式開幕，全場集合9大人氣日本品牌，全場服飾低至三折發售，價錢最平$39，更推出開幕限定優惠，《星島頭條》記者親自直擊，即看下文了解詳情。

and ST Outlet 集結9大日本人氣品牌 全場低至3折起

and ST Outlet 集合旗下9個深受歡迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario。品牌風格涵蓋日常休閒、簡約時尚、少女可愛及個性單品等多種路線。顧客可一次過選購完整日系生活態度所需的服飾與生活小物。

現場所見，全場有逾500款男女服飾、帽款、袋款、鞋款、飾物等，多款貨品低至3折發售，最平$39即有交易，相當抵買！

開幕期間限定優惠詳情

開幕活動推出多項限定折扣優惠。全場購物滿 HK$500 即可享8折優惠。部分精選貨品低至原價3折，涵蓋多款熱門及當季單品。

andST OUTLET

  • 地址：九龍灣宏照道38號Megabox地下G08鋪
  • 開幕日期：2025年2月5日
  • 營業時間：11AM - 10PM

同場加映：GU新春賀年祭一連3周優惠！「神褲」減價至$149 滿額送收納盤 會員1方法免費換人氣袋

最Hit
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
7小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
21小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
4小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
15小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
23小時前