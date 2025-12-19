九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至4折 仲有LOG-ON進駐！

九龍灣MegaBox經過一段時間的裝修工程，最近已全面竣工，並把地下層改造為九龍區內集結最多潮流服裝及運動品牌的Outlet，niko and …、New Balance、Timberland等人氣品牌，提供多款商品低至4折的優惠。同時，LOG-ON、小米之家以及元氣壽司等店舖亦同時進駐，為商場帶來全新活力。

九龍灣MegaBox大翻新！地下層Outlet引入20+人氣品牌

低至4折！日系服飾家品niko and … 首設Outlet店！

近年，MegaBox曾有多家店舖結業，包括時裝品牌H&M、佔地過萬呎的動漫一番街、嘉禾影院，以及米芝蓮粵菜餐廳新斗記等，部分舖位長時間空置，並以圍板進行翻新工程。最近，終於有好消息傳出，MegaBox宣布已全面完成翻新工程，並將地下層打造成潮流休閒購物熱點。

地下層的Outlet匯集多個知名品牌，例如首間海外店的and ST Outlet，涵蓋niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等日本品牌；New Balance的亞洲第二間Outlet概念店；以及Palladium、Timberland等，以低至4折價格出售各種服飾、鞋履和配件，涵蓋經典美式休閒以至日系簡約風格。

MegaBox Outlet商店折扣一覽

Brooks Brothers & ImagineX Outlet：Club Monaco 及Paul Smith 低至1折，Brooks Brothers 低至3折，Charles and Keith 3件額外8折；購買指定產品2件額外9折、3件額外85折、5件額外

New Balance：精選鞋款及服裝低至4折 ，購買任何產品2件額外享7折

Timberland：購買任何產品3件額外4折，消費滿 HK$1,500 即享限量精美水樽一個

D-mop Outlet：指定產品低至半價，購買任何2件產品額外9折、3件額外8折

K-SWISS & Palladium：K-SWISS 雪靴及網球鞋低至半價，Palladium 指定防水鞋低至半價；購買任何產品額外2件9折、3件8折

tootoo：指定款式低至半價優惠

LOG-ON/小米同步進駐MegaBox

MegaBox更引入多個新品牌進駐，包括專門販售潮流產品及生活用品的LOG-ON；科技品牌小米之家；英國連鎖零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）以及連鎖餐廳元氣壽司，為顧客提供更多元化的飲食與購物體驗，提升商場的整體吸引力。

MegaBox

地址： 九龍灣宏照道38號

開放時間：10am-10pm

客戶服務熱線：2989 3000

商場網站：>>按此<<

資料來源：MegaBox