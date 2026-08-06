會員獎賞│星島頭條APP請你睇Purple 姐姐《非凡音樂劇之旅特別版》

各位大朋友、小朋友留意啦！由「兒歌天后」李紫昕博士（Purple 姐姐）主演、春天實驗劇團主辦及紫昕音樂世界參與演出的經典好戲——《Dr. Kong呈獻：非凡音樂劇之旅特別版》，即將於8月熱烈登場！

這齣音樂劇圍繞夢想、親情與友誼展開，透過溫暖人心的劇情與動聽的原創歌曲，傳遞堅持、感恩、迎難而上的正面訊息。面對現時中小學生的學業壓力，劇組希望透過舞台藝術為大家舒緩情緒，配合校園正向教育方針，引導孩子從故事中建立積極的人生觀！

特別值得一提的是，紫昕音樂世界多年來有幸邀請到鍾景輝先生（King Sir）擔任藝術總監。今次劇作除了得到 King Sir 一如既往的提點與守護外，他更親自參與聲音演出為本劇錄製旁白！King Sir 獨特而醇厚的聲線，不僅為故事增添厚重溫暖的力量，更傳承了他畢生投身藝術教育、提攜後輩的精神，令今次演出別具紀念意義與致敬價值。

想帶埋小朋友一齊感受這場充滿勇氣與希望的音樂之旅？《星島頭條APP》將會送出 27 套門票（每張門價值$190，每套兩張）！大家只要下載《星島頭條APP》並登記成為新會員，再回答簡單問題，即有機會免費獲得門票兩張，同 Purple 姐姐一齊展開非凡音樂之旅。數量有限，送完即止！

演出詳情

《Dr. Kong呈獻：非凡音樂劇之旅 特別版》

日期： 2026 年 8 月 21 日至 23 日（一連五場）

時間： 下午 2 時 30 分 及 晚上 7 時 30 分

地點： 屯門大會堂演奏廳

票價： HK$250 / HK$190 / HK$130

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至8月12日晚上11時59分時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

《Dr. Kong呈獻：非凡音樂劇之旅 特別版》價值$190門票一套（每套兩張，共27套）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至8月12日晚上11時59分，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的27名參加者，獲得《Dr. Kong呈獻：非凡音樂劇之旅 特別版》價值$190門票一套（每套兩張，共27套）。

- 門票隨機派發，不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改，並請填寫身份証上的英文全名，以供核對得獎身份之用。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。