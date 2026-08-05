會員獎賞│星島頭條APP送美食博覽2026門票共125套

唔使買機票，一齊用對眼去旅行！年度盛事「美食博覽 2026」將於 8 月 13 至 17 日強勢回歸香港會議展覽中心！今年一張門票就可以睇勻 4 大精彩展覽，除咗掃盡著數優惠，現場仲有超多現場限定嘅特色活動，啱晒一家大細一齊嚟睇表演，享受充滿藝術感同文化氣息嘅繽紛仲夏！

大家行街 Shopping 之餘，記得去埋現場欣賞精彩絕倫嘅極致表演，包括異國風情民族舞表演、星級名廚甜品烹飪示範、唯美花藝Catwalk秀、浪漫唯美沙畫表演；更有科技互動高質體驗，包括逆齡美光艙體驗、虛擬運動遊戲、脊醫免費脊骨檢查、 免費箍牙評估、 手部按摩教學，以及免費美容、剪髮造型與體健服務！

行街、美食、科技、藝術，全部一張門票睇晒！星島頭條 App更送出125套門票（每套兩張，共250張）。想免費入場歎盡美食與各項精彩體驗？大家只要立即下載《星島頭條》APP 兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲得入場門票！

Info

美食博覽｜美與健生活博覽｜家電．家居．博覽｜香港國際茶展

展覽日期︰8月13至17日（星期四至一）

地點︰香港會議展覽中心

展會詳情：

美與健生活博覽：https://hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

美食博覽：https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

家電．家居．博覽：https://homedelights.hktdc.com/tc

8月食．住．買： https://ecoupon.hktdc.com/food/tabs/home

香港國際茶展：

展覽日期︰8月13至15日（星期四至六）

香港國際茶展：https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至8月11日下午15時00分時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

首125位參加者分別獲得「香港貿發局 美食博覽｜美與健生活博覽｜家電．家居．博覽｜香港國際茶展」一套門票（每套兩張，共250張）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至8月11日下午15時00分，逾時無效。

- 首125位參加者分別獲得「香港貿發局 美食博覽｜美與健生活博覽｜家電．家居．博覽｜香港國際茶展」一套門票（每套兩張，共250張），名額有限，先到先得。

- 所有禮物隨機派發，不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改，並請填寫身份証上的英文全名，以供核對得獎身份之用。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。