會員獎賞│星島頭條APP送全力以「褲」Pickleball套裝30份

暑假想好去邊度玩未？今個夏日，置富Malls特別打造「Summer Refresh『富』『褲』Fun」！日本人氣創作者「可哀想に！」筆下的醜萌（Kimo-kawa）霸主——人氣「褲褲兔」以及首度來港的「奶泡恰姆」正式登陸馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖，以及置富第一城四大商場！

即日起至10月19日，兩大爆紅IP將帶大家玩轉四大打卡及遊樂主題區，用療癒又幽默的正能量陪伴大家歡度暑假。除了場景超好拍、期間限定店超好買之外，商場更推出多款獨家禮品換領，包括全力以「褲」Pickleball套裝及「裝」可愛摺疊環保袋，粉絲切勿錯過！

想要這套又萌又實用的全力以「褲」Pickleball套裝嗎？現在只要簡單幾步，下載《星島頭條》APP登記成為會員，並回答簡單問題，即有機會免費獲得全力以「褲」Pickleball套裝一份（共30份）。請立即下載《星島頭條》APP，搶先入手夏日最潮運動裝備啦！

Info

「Summer Refresh『富』 『褲』Fun」

日期：即日起至10月19日

地點：馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖，以及置富第一城

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至8月4日晚上11時59分時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

全力以「褲」Pickleball套裝乙份（共30份）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至8月4日晚上11時59分，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的30名參加者，分別獲得全力以「褲」Pickleball套裝乙份。

- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。