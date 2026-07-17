會員獎賞│星島頭條APP送挪亞方舟「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」套票43套

在 AI 科技大爆發的時代，未來的職場更看重人工智能無法取代的「軟實力」。香港馬灣公園挪亞方舟將於今個盛夏重磅推出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」，為小朋友打造一場沉浸式的未來職業探秘之旅。

孩子們將穿上主題服飾，親處不同逼真場景，挑戰六大奇趣職感任務，在歡笑中解鎖核心技能：

智勇消防員：勇闖煙霧體驗區奮力救人，鍛鍊臨場應變力。

小小菁英空服員：體驗機艙殷勤客服，提升溝通技巧與團體精神。

星際任務太空人：手執模擬駕駛器探索宇宙，傳承冒險精神與堅毅意志。

牛乳雪糕研發員：探究雪糕形成奧妙原理，體驗難得一試的擠牛乳

汽車動力守護員：研習車輛保養及實踐 STEAM 原理

未來城市建設員：操控模擬挖掘機及親手拼砌木凳，提升邏輯思維及手眼協調力

除了職業體驗，園區更帶來升級版「挪亞運動場」，引入全球爆紅的 Padel（板網球）與 Pickleball（匹克球）體驗，適合一家大小盡情揮灑汗水。(另需收費及預訂)

此外，挪亞方舟度假酒店亦同步推出全新「尋味馬灣 森．海．饌」中式融合菜系列。

並設有「星宇漫遊」、「叢林動物派對」及「啤啤熊英倫遊」等多款創意主題客房，為全家大小帶來一個充實、溫馨的留港度假之旅！

《星島頭條》APP 將送出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」親子套票 43 份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣 10 個。大家只要立即下載《星島頭條》 APP 兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

香港馬灣公園挪亞方舟「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」

活動日期：7月18日至8月30日期間（逢星期六及日）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

網站：https://www.noahsark.com.hk/tra/2026summerevent.jsp

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至7月23日晚上11時59分時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

「香港馬灣公園挪亞方舟「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」親子套票乙份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣 10 個（名額 43 個）

*遊戲代幣只適用於「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」活動日子換領。

*不可挑選及更改

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至7月23日晚上11時59分，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的43名參加者，分別獲得「職感實驗室 2.0：玩轉暑假套票」乙份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣10個。

- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改，並填寫身份証上的英文全名。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。