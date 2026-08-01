四口之家缺西北角 丈夫病弱缺乏魄力 拆解「缺角屋」4大化解法｜金耀

「金耀師傅，我丈夫這兩年病魔纏身，看遍了中西醫都說沒有大礙，但他整個人卻消瘦得只剩皮包骨。更倒霉的是，他在公司的核心項目竟被下屬搶走，整個人變得毫無鬥志……你說，這是不是我家的風水出了大問題？」前來尋求指點的全職家庭主婦美芬在電話中語氣無助又焦慮。她與丈夫育有一子一女，一家四口居於荃灣一個「L型」間隔的單位，轉眼已達7年。

我應邀上門勘察，一拿到單位的平面圖，再對照實地格局，眉頭便不由得緊鎖起來。原來，這個單位在建築設計上，為了預留位置給大廈的防火走廊，西北角被硬生生地切走了一大截，形成了嚴重的「缺角」。當年入伙裝修時，業主為了美觀，順勢在缺角位置訂造了一個大型入牆儲物櫃將缺口填平。在視覺上，這間屋看起來似乎完整無缺，但空間磁場的先天缺陷，絕不會因為一件傢俬的掩飾而憑空消失。

器滿則傾，屋缺則傷。一間方正的陽宅，承載著一家人的精氣神。當屋角被無情削去，受損的往往不只是空間，更是那個方位對應的骨肉至親。

我看著愁容滿面的美芬，嘆道：「你們這間屋，西北方缺了整整一角。在《易經》八卦中，西北方代表『乾卦』，對應的正是家中的男主人——也就是你的丈夫。」聽我說完，美芬的眼眶瞬間紅了。她哽咽道，丈夫這兩年不僅身體每況愈下，在公司開會時也變得畏首畏尾；以前在職場上叱咤風雲的他，現在被同事下屬搶了功勞也不敢出聲爭取，變得懦弱、毫無主見，與昔日判若兩人。

風水診斷：乾金受損 一家之主「失勢失魂」

在香港的現代建築中，「缺角屋」是非常普遍卻極易被忽略的風水隱患。風水學講求「四正八方」，任何一個方位的缺失，都代表著該方位對應的家庭成員或人生範疇，會出現「先天不足」的磁場漏洞。

乾坤定位，西北為尊：在後天八卦中，西北方為「乾宮」，五行屬金。「乾」為天、為父、為夫，代表著一家之主的健康、事業話語權、決斷力以及貴人運。美芬單位的西北角缺失範圍接近整體面積的一成，屬於中等偏嚴重的缺角。乾金本應剛健有力，一旦缺失，男主人在氣場上便失去了支撐，自然會變得體弱多病、缺乏魄力。

視覺掩蓋，難補氣場：很多業主像美芬一樣，以為用儲物櫃、屏風或高櫃把缺角「填平」就萬事大吉。這是風水上的極大誤區。風水講究的是「實體空間的納氣」，櫃子裡裝的是雜物，並非居住者可以活動、呼吸與停留的空間。因此，視覺上的偽裝，始終欺騙不了磁場的流轉。

這與現代建築物理學、心理學有異曲同工之妙。不規則的空間，會給居住者帶來無形的心理暗示與視覺局促感，進而影響情緒與神經。風水對缺角的避忌，正是古人透過千年觀察居住環境與人事變化，所總結出來的生存智慧。

專業化解方案 借土生金補強乾氣

針對美芬一家的困局，我為她制定了一套空間調校方案，以期重新激活家中的「乾氣」：

1.丈夫主位移離缺角範圍

移星換斗，避開煞氣。首先將丈夫的主位（辦公桌、床頭）盡量移離西北缺角範圍的延伸線。尤其是男主人的睡眠位置，必須安排在屋內最方正、最穩固的區域，讓他在氣場飽滿的空間中修復元神。

2.重新規劃儲物櫃引回靠山

借土生金，泰山「補山」。西北乾卦屬金，缺角需用「土」或「金」的能量來填補。我建議將該處雜亂的儲物櫃重新規劃，在缺角最深處擺放一座天然黃玉石山、泰山石膽或實心銅製的山形擺件。這稱為「補山」，象徵性地接引回缺失的靠山與地基。值得注意的是，此處忌放過多木質傢俬或植物，以免「金剋木」進一步消耗本已虛弱的乾金之氣。

3.加設圓形金屬掛飾

以形補氣，圓形金飾。在西北方的牆身上，可加設圓形的金屬掛飾或時鐘。乾卦屬金，圓形亦屬金；圓形有擴散、圓滿之意，能「以形補形」，為西北方注入源源不絕的金氣。

4.懸掛開光六帝錢

引動成數，六帝古錢。在石山旁懸掛一串特製的開光六帝錢。易理中，「六」為乾卦的成數。利用帝王銅錢的剛陽之氣與六數磁場，能有效補全乾位失落的氣場，提升男主人的決斷力與貴人運。

後記：缺角可補 心氣難求

美芬回去後，立刻動手清空了西北角的雜物，請來了黃玉石山，掛上圓形金鐘與六帝錢，並重新調整了丈夫的作息與辦公位置。

約兩個月後，美芬傳來喜訊，指丈夫近來面色紅潤不少，失眠與胃口問題大為改善。更奇妙的是，適逢公司內部進行架構重組，原本意志消沉的他，竟主動向大老闆爭取到新項目的核心位置。昔日那個意氣風發、果斷自信的一家之主，終於重新站了起來。

港澳地區住宅戶型千奇百怪，缺角屋比比皆是。不少人只視之為設計上的小瑕疵，甚至用入牆櫃「一遮了事」。然而，家宅的每一個角落，均與家人運勢息息相關。市民在置業揀樓時，切記「宅形方正」為第一要務。倘若避無可避遇上缺角，亦無須驚慌，及早找出問題，因地制宜以玄學之法補足氣場，方能保一家運勢無虞，安枕無憂。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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