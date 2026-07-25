裝修追求色調「高級感」反致病破財 光線失衡拖垮家運 5個改動化解困局｜金耀

「金耀師傅，我這間屋裝修才兩年，甚麼都是跟足設計雜誌的『高級感』配色。為甚麼住進來之後，反而搞到全家人經常生病，連夫妻及父子之間都天天吵架？」前來尋求指點的阿健今年38歲，經營貿易生意。兩年前，他買下將軍澳一個三房單位，一家四口滿懷希望地搬進新居。豈料自從裝修完工後，幼子便經常無故發燒感冒；太太則長期覺得胸口翳悶、失眠淺眠；而阿健自己的生意更是遇到瓶頸，處處受阻，有心無力。

我應邀上門勘察，一踏進大門，眼前的景象立刻讓我找到了問題的癥結——原來，這一切都源於設計師為他們量身打造的「高級灰黑白」暗色主題。

為了追求時尚感，全屋以深灰色為主調，客廳主牆刷成接近黑色的炭灰；主人房的牆身與床品一律純白；連小朋友房也沿用了大人的冷酷風格，牆身用上冰冷的淺灰色，全屋幾乎沒有任何暖色調的點綴。這個單位本是南向，採光條件極佳，卻因為牆身顏色過深，加上厚重的深色窗簾長期半掩，令室內光線異常昏暗。入夜後，屋內的燈光同樣偏冷、偏暗，竟然找不到一盞溫暖的黃光燈。

我看著眉頭深鎖的阿健，嘆了口氣說：「這套配色確實很有格調，但你們單位的方位、以及家人的命格需要，與這套顏色完全格格不入。這裡面，隱藏著一個導致陰陽失衡的深層問題。」

風水診斷：五行交戰與陰盛陽衰

孤陰不生，獨陽不長。很多人以為「高級感」是品味的象徵，卻不知過度的冷基調，正在將活生生的家，變成一座吸納生氣的「冷宮」。

顏色與光線，是家居風水中最直接、最容易影響人體磁場的元素。很多業主挑選顏色純粹跟風或看喜好，卻忽略了顏色背後的五行屬性，與單位方位、房間功能有著密不可分的關係。阿健的家正是犯了三個風水大忌：

一、 暗色過重，陰氣侵蝕

黑、白、灰三色在五行與心理學上都偏向冷靜、壓抑與收斂。若大範圍在全屋鋪陳，人長期處身其中，大腦神經難以真正放鬆。居住者的情緒容易走向極端：時而沉鬱低落，時而因壓抑過久而突然暴躁易怒。

再加上厚簾阻光、燈光偏冷，整間屋長期處於「陰氣過盛、陽氣不足」的狀態。風水講求陰陽調和，「陽主動，主生機與事業；陰主靜，主健康與修養」。一旦陰氣長期壓過陽氣，屋內氣場就會變成死水一潭，居住者的運程、健康與感情自然每況愈下。

二、 南方火旺，水火交戰

阿健的客廳坐落於南方。從八卦而言，南方為離宮，五行屬火，本是陽氣最盛、生機蓬鬆的方位。

偏偏設計師在這裡用了大量的灰黑色（黑色五行屬水）。雖然水火本可相濟，但這裡水氣過重，再加上人工營造的昏暗環境，反而形成了「水火交戰」的凶局。火代表心臟、眼睛與氣血，水火對沖，首當其衝的就是家人的情緒與心血管健康，這也是阿健太太長期胸口翳悶、阿健洽談生意缺乏氣勢的根源。

三、 北方水旺，寒濕重疊

幼子的房間位於屋內的北方。北方為坎宮，五行屬水，本身寒氣已重。設計師卻在房內疊加了大量的白與灰（白色屬金，金能生水），導致房間的金水之氣過旺。

小孩子的陽氣本就未完全充盈，長期睡在這樣一個「寒濕重疊」的空間裡，體質自然偏向寒涼，免疫力低下，這才導致他搬進來後經常感冒發燒。

易學理論：後天用神，光影調和

《易經》的精髓在於平衡。五行學說中，金、木、水、火、土環環相扣，剋中有生，生中有剋。家居顏色佈置，本質上就是透過視覺五行，去調和空間內的先天能量，而非一味追求某種色系是否「流行」。

古代堪輿學巨著《宅經》有云：「宅以形勢為身體，以泉水為血脈，以土地為皮肉，以草木為毛髮，以舍屋為衣服，以光照為精神。」

一間屋的座向決定了先天的五行基調，而牆色、傢俬、光線則屬於後天調補的「用神」。例如南向火旺之宅，不宜用大量黑色去強行沖剋，反而適合以木色（綠色、青色）或大地色（黃色、啡色）去疏導，達至「火賴木生，木賴水潤」或「火生土、土生金」的良性循環。此外，古人極為重視「生氣」，有生命的活植物，能為陰暗、滯留的空間注入源源不絕的陽氣，這是死物擺件無法比擬的。

專業化解方案

針對阿健一家的困局，我本著「調和陰陽，引入生氣」的原則，為他們制定了以下調整方案：

第一步：客廳中和與採光（化解水火交戰）

客廳那面深灰炭黑的主牆無需全幅拆掉，我建議他們在牆前更換淺木紋的電視櫃，或鋪設溫暖的大地色系地毯，以「木」與「土」來中和過重的黑水之氣。同時，將厚重的深色窗簾更換為半透光的米白色紗簾，大膽引入自然光，提升屋內的生氣。

第二步：幼子房以木洩水（改善寒濕體質）

北方房間不宜再見金白之色。我建議將房內床單及裝飾改為淺綠色或暖木色，局部可添置木質小傢俬。利用「木能洩水」的原理，將多餘的水氣轉化為生發之氣，有助於改善小朋友體質偏寒的問題。

第三步：主人房潤金調神（舒緩緊繃情緒）

純白的主人房「金氣過旺」，容易克制代表肝木的疏泄功能。我指示阿玲加入柔和的綠色系或暖色系布藝，並在睡房角落擺放一盆闊葉植物，利用植物的「木」來潤化金氣，緩和她情緒緊繃、淺眠多夢的狀況。

第四步：光影改造（全屋補陽氣）

我要求阿健將全屋的冷白光燈泡，統一更換為暖黃色或自然光（約3000K至4000K）的燈具。尤其在日間採光較弱的走廊與角落，加設長明的小壁燈，確保家宅無論日夜都有溫暖的陽氣充盈。

第五步：東方青龍位引動生氣

客廳的東方為青龍位，五行屬木，主家人的健康與和睦。我特別吩咐阿健在此處，以及採光最弱的北面走廊，各擺放一盆生命力旺盛的常綠植物（如黃金葛或富貴竹）。

(大師叮囑：植物必須定期修剪，切忌讓其枯萎。枯木會產生死氣，弄巧成拙；只有鮮活的植物，才能真正為陰暗宮位注入陽氣。)

後記：高級與風水，從不對立

阿健回去後，立刻放低了對「雜誌風格」的執著，依足我的吩咐逐步調整了全屋的色調、燈光與植物擺設。

大約一個半月後，他前來向我報喜。他說，自從更換了暖光燈、更換了房間顏色後，小兒子感冒的次數明顯減少了；太太也坦言，睡覺時不再覺得胸口壓抑，夫妻間的摩擦少了很多。最令他欣慰的是，自己最近出外談生意，精神狀態明顯飽滿，在客戶面前重拾了久違的氣勢，幾筆擱置已久的貿易訂單也終於順利簽下。

很多人誤以為，「高級感」與「好風水」是一對不可調和的矛盾。其實不然。

風水的本質，是因地制宜。我們可以追求極簡、追求個性的色調，但必須懂得在比例、深淺與日夜光影上做出適度的平衡。因為，再高級的裝修，如果沒有了健康與歡笑，那也不過是一座冰冷的建築；只有陰陽調和、生氣盎然的地方，才能稱之為「家」。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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