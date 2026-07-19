首置女生精裝365呎法式輕奢宅 黑框趟門劃出玄關添儀式感 改造步入式衣帽間圓夢

在香港成功上車從來不易，對不少首置人士而言，單位不僅是一個居所，更是對理想生活的具體期盼。今次介紹的單位位於長沙灣曉柏峰（The Paddington），實用面積約365方呎，屬兩房間隔。戶主是一名年輕女生，在首次置業後，希望將「法式女士生活」的浪漫想像融入新居。她斥資約27萬元，委託Mstudio微工作室設計師Nickie操刀，透過黑框玻璃趟門、圓拱造型、電子火爐及步入式衣帽間，巧妙打造出一個溫柔優雅的法式輕奢安樂窩。

黑框趟門劃出玄關

不少新盤單位一入屋便是開放式廚房，往往缺乏空間過渡。為此，Nickie特別在廚房旁加設雙開黑框玻璃趟門，不僅有效阻隔油煙，更能建立清晰的分區概念。這個巧妙設計讓365方呎的細單位也能擁有外國住宅般的玄關（Foyer）層次，大大提升回家的儀式感。透光玻璃保留了客廳及露台的自然光，避免玄關顯得侷促，而黑色門框配搭金色把手則完美呼應全屋的輕奢風格。

玄關位置同時加入了隱藏式鞋櫃，方便戶主一進門便能妥善收納鞋履。Nickie補充，考慮到戶主有網購習慣，玄關區正好作為拆收快遞的緩衝帶，將外來包裝與塵埃隔絕於起居空間外。拆完包裹後可直接在旁邊的廚房洗手，生活動線極具巧思，同時減少了傳統走廊造成的空間浪費。

法式線條突顯樓底優勢

單位面積雖小，但高達約11呎的樓底成為設計上的一大優勢。Nickie指出，若保留交樓原狀，住戶未必能充分享受這份空間感。因此，設計團隊在客廳增設燈槽、天花線及垂直比例較強的造型，引導視覺向上延伸。客廳以法式輕奢為主調，捨棄了過分厚重的歐式宮廷裝飾，轉而抽取現代且生活化的法式元素。

黑框圓拱展示櫃成為全場視覺焦點，配合內置燈帶、真木皮層板及淡雅牆紙，保留線條美之餘亦顯得輕盈。為迎合戶主對個人品味的追求，屋內加入了多款復古燈飾。透過深淺色的精心對比，單位的精緻度大幅提升，完美呈現出溫柔優雅的居住氛圍。

電子火爐取代傳統電視櫃

有別於一般家庭，這個客廳並沒有設置電視櫃。戶主希望減少電子產品對日常生活的干擾，因此設計團隊引入外國住宅的休閒區（Sitting Area）概念。客廳改以電子火爐作為視覺中心，火爐上方延伸出白色櫃身與木色枱面，方便擺放畫作、花藝及燈具。

客廳改以電子火爐作為視覺中心，火爐上方延伸出白色櫃身與木色枱面，方便擺放畫作、花藝及燈具。

電子火爐配合圓形木餐枱、復古木椅及精緻吊燈，瞬間營造出法式小公寓獨有的閒適感。

這款電子火爐同時具備暖風及仿木材燃燒的視覺效果。配合圓形木餐枱、復古木椅及精緻吊燈，瞬間營造出法式小公寓獨有的閒適感。Nickie坦言，若在細單位內同時擠入大型梳化、電視櫃及餐枱，空間會變得極為壓迫，改以休閒角作主軸更能切合戶主獨居的生活步調。

高床頭設計兼顧私隱與採光

香港樓宇普遍棟距較近，窗邊位置容易受鄰居視線干擾。為此，團隊特意加高床頭板，既提升了睡眠時的包圍感，亦有效保障私隱。高床頭巧妙地沒有完全封閉窗戶，保留了上方的自然採光，確保睡房保持明亮。淡粉色的軟包床背配搭白色櫃身、弧形收口及金屬細節，將法式柔美氣氛延伸至休息區。

窗邊另設小型梳妝枱及飾物層架，方便戶主擺放香水及日常打扮。主人房面積始終有限，若放置過多高身厚櫃容易造成壓迫感。設計團隊決定不將所有收納功能塞進房內，確保睡房維持純粹的舒適感。

步入式衣帽間獨立分區免功能重疊

為了滿足收納需求，團隊將另一間睡房改造成步入式衣帽間。Nickie解釋，設計上保留了主人房與衣帽間之間的間隔牆，讓睡眠、梳妝及收納各自擁有清晰的界線，避免功能重疊。

團隊將另一間睡房改造成步入式衣帽間，讓睡眠、梳妝及收納各自擁有清晰的界線。

衣帽間以白色櫃身及金色把手作主調，配以玻璃展示櫃及窗邊抽屜櫃，專門收納衣物、手袋及飾品。

櫃身更細心按物件厚薄分區：一邊為薄櫃，另一邊則為深櫃。

衣帽間以白色櫃身及金色把手作主調，配以玻璃展示櫃及窗邊抽屜櫃，專門收納衣物、手袋及飾品。櫃身更細心按物件厚薄分區：一邊為薄櫃，適合擺放飾物及小件物品；另一邊則為深櫃，用於掛衣及存放大型物件，令分類一目了然。

裝修貼士：前期溝通最關鍵

回顧整個項目，Nickie認為最花時間的並非施工，而是前期的設計溝通。「法式」風格的演繹層出不窮，由古典宮廷到現代輕奢各有不同。設計師需透過反覆交流，協助戶主梳理出真正喜愛的元素，再轉化成切實可行的方案。

她建議，若業主鍾情法式風格但裝修預算有限，其實毋須進行全屋大改。大家可先從軟裝入手，挑選復古吊燈、真木皮家具及精緻的布藝細節，同樣能為家居注入濃厚的法式浪漫氣氛。

圖片由 Mstudio微工作室 提供

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