搬新居後婚姻亮紅燈 橫樑壓頂兼鏡照床成雙重陷阱 4步化解風水危機︳金耀

宅以形為體，以氣為用。」很多人買樓，只看座向、間隔、景觀，卻忽略了天花板的橫樑走向與傢俬鏡子的擺設。尤其是買頂層單位的朋友，更要特別留神結構性的隱形殺手。

丈夫性情大變提分房

電話那頭，阿玲的聲音帶著壓抑的哭腔，「金耀師傅，我老公最近像變了個人似的，經常無故發脾氣，前幾天甚至提出想分房睡……」她與丈夫結婚五年，一直感情穩定，但半年前搬入觀塘一個屋苑的頂層單位後，夫妻關係卻急轉直下，甚至亮起了紅燈。

我上門勘察那天，還未踏入睡房，敏銳的氣場感應已讓我察覺到一股沉重的壓迫感。這個單位位於大廈頂層，因應天台結構與機電轉換層的需要，睡房天花橫跨著一條外露的轉換樑。那條樑身特別粗大厚重，不偏不倚，正正橫壓在床頭上方。而單位的其餘部分樓底屬正常高度，阿玲為了方便打扮，在床尾方向擺放了一個帶有全身鏡的趟門衣櫃，鏡面角度剛好正對著床尾。

「你們睡在這張床上，大概多久開始覺得不對勁？」我一邊拿著羅庚定位，一邊問道。

阿玲想了想，答道：「搬進來一個多月後吧。他開始嚴重失眠，半夜經常無故驚醒，然後就坐起身望著鏡子發呆，情緒也變得暴躁易怒。我們現在為了芝麻綠豆的小事都能大吵一場。而且，他在公司也像走進了死胡同，最近幾次大提案都被上司打回頭，整個人的狀態都走樣了。」

風水診斷：重壓與心魔的雙重夾擊

在風水學中，這是一個典型的「橫樑壓頂」與「鏡子照床」的雙重凶局。

橫樑壓頂（壓頂煞）

頂層單位因樓宇結構所需，天花橫樑外露的情況極為普遍。若這道橫樑不偏不倚壓在床頭正上方，便觸犯了堪輿學上的「壓頂煞」。從現代環境心理學角度剖析，床頭長伴重物懸掛，會令人的潛意識在睡眠時不自覺啟動防禦機制，產生無形的壓迫感。即使大腦以為已經適應，身體卻會透過淺眠、多夢、偏頭痛及肩頸僵硬來發出無聲抗議。阿玲丈夫的嚴重失眠與暴躁易怒，正是神經系統被這股沉重氣場慢性蠶食的直接後果。

鏡子照床（元神不寧）

鏡子在風水上屬「聚陰、反射」之物。夜深人靜、燈光昏暗之時，人的氣場最為虛弱。鏡子正對床尾，人在半夢半醒間起身，餘光極易瞥見鏡中人影晃動，這會直接引發人體的「戰或逃」本能反應，導致驚嚇。阿玲丈夫半夜坐起望著鏡子發呆，其實就是精神長期處於似睡非睡、魂魄不安的躁動狀態。

為了更精準地找出問題所在 ，我即場在房內以「奇門遁甲時空盤」開局。盤中顯現：死門加白虎凶星組合，正正落於睡房所在的西南坤宮。在八卦中，坤宮代表女主人（妻子），亦代表家庭的和諧度。死門主阻滯、窒礙，白虎主衝突、壓力與疾病。這個凶星組合落在女主人宮位，預示著女主人在段關係中承受著極大的精神折磨，情緒極易失控爆發。在橫樑與鏡照的物理風水，以及奇門局的磁場印證下，這對夫妻短短半年內由恩愛變成劍拔弩張，丈夫事業運勢一落千丈，便完全有跡可循。

藏露得宜方能安枕

《易經》強調：「天地萬物，講求『藏』與『露』的平衡。」過露則氣散，過藏則氣滯。

睡房是人一天中停留最久、最需要「藏風聚氣」以休養生息的空間。古人講究「上有覆、下有靠」，意即頭頂不宜有壓迫之物，身後宜有實牆倚靠。橫樑外露，犯了「上覆過重」的忌諱；鏡子正對，則犯了「元神不寧」的禁忌。兩者相加，直接破壞了睡房本該溫暖、安全的「藏」之氣場。

針對阿玲單位的格局限制，我為她制定了一套治本為主、治標為輔的調整方案：

第一步：移床避煞

我指示他們將床位盡量移離橫樑正下方，哪怕只移開一米，避開了直落的壓迫氣流，便已完成了最關鍵的「避煞」。

第二步：弧形修飾與天花化解

若受限於房間面積無法完全移開床位，我建議他們在預算許可時，利用裝修在橫樑兩端做圓角木框修飾，將原本尖銳直角的稜角包裹成流線弧形，柔化氣場；或局部做假天花將樑身拉平。

臨時過渡措施，在橫樑兩端懸掛開光銅葫蘆或五帝錢，利用銅制法器的五行金屬性，收納並化解橫樑下壓的土煞之氣。

第三步：遮蔽鏡面

衣櫃的鏡面趟門，在晚上睡覺前必須用厚布簾完全遮蔽，阻擋鏡面反射，或直接更換為非鏡面的木質趟門，徹底斷絕「魂魄不安」的根源。

第四步：光影與色彩調和

睡房內增設暖黃色系的輔助燈光（如壁燈、檯燈），利用溫暖的光線柔化橫樑造成的陰影，並選用線條圓潤的床頭傢俬，避免直角對沖，營造溫馨抱合的氣場。

後記：風水是因 和諧是果

阿玲依足我的吩咐逐一調整。大約三個星期後，我收到了她的報喜訊息。她說，自從移了床、遮了鏡子後，丈夫的睡眠質素有了立竿見影的改善。半夜不再驚醒，脾氣也溫和了許多，兩夫妻終於能平心靜氣地溝通。更令人高興的是，丈夫在工作上的思維重新恢復清晰，擱置已久的提案終於順利通過，事業運重新回到軌道。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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