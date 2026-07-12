裝修最怕揀錯地板？一文睇清3大常用地板優缺點｜唐耀賢

每日辛苦工作完回到家，脫下鞋子，雙腳踏在身上的第一下觸感，就決定了家的舒適度。地板是全屋佔用面積最大的裝修建材，一旦鋪好，往往住上十年八載都不會輕易更換。然而，面對香港春天「回南天」極度潮濕、夏天長開冷氣又乾燥的極端氣候，加上家中有長者、小朋友或毛孩的日常需求，到底應該選擇溫暖的木地板，還是耐用的磁磚？近年大熱的石塑地板又是否真的沒有缺點？要打造一個不後悔的安樂窩，裝修前不妨先深入了解這三款主流地板材質的真實特性。

一、極致自然與生活品味之選：實木地板

追求空間溫度與生活品味的屋主，通常都會將實木地板列為首選。由整塊原木直接加工而成的實木地板，最大優勢在於其獨一無二的自然真實木紋，以及極其柔和溫暖的觸感，無論視覺或腳感都無可挑剔，萬一日後出現局部磨損或刮痕，它也相對容易進行修補和局部更換。

實木地板最大優勢在於其獨一無二的自然真實木紋，以及極其柔和溫暖的觸感。

然而，享受極致質感同時也需要付出相對高昂的照顧成本。實木地板十分嬌貴，對周遭環境的溫濕度極度敏感，在香港潮濕的春季環境下很容易吸潮變形、起翹甚至發霉，因此極度不建議鋪設在近海或較潮濕的空間。屋主在日常打理上必須花較多心機，除了一定要維持室內乾爽、常開抽濕機外，更需要定期進行打蠟保養，才可讓地板長久保持光澤。

二、 兼顧溫暖視覺與防潮的人氣新寵 : 石塑地板 (SPC)

如果十分鍾情於木地板的溫暖視覺，卻又害怕香港潮濕天氣帶來的打理噩夢，近年在裝修界人氣急升的石塑地板（SPC）便是十分平衡的折衷方案。SPC 地板主要由天然石粉與高分子塑膠混合製成，因此具備了百分百防水防潮的卓越性，日常清潔隨意拖地也毫無心理負擔。在觸感方面，它雖然沒有實木般天然，但依然能維持柔和與輕微的彈性，即使小朋友或毛孩在家中奔跑跌倒，受傷的程度也比堅硬的磁磚輕微，且局部損壞時同樣容易更換。

SPC地板雖然沒有實木般天然，但依然能維持柔和與輕微的彈性。

不過，石塑地板也並非完美無缺。礙於印刷技術的限制，其表面的木紋質感始終不及實木來得自然貼服。更重要的隱憂在於其安裝結構，由於 SPC 地板主要依賴卡扣拼接，其扣位材質相對較脆且容易斷裂，這對於單位的地台平整度以及安裝師傅的手藝提出了極高的要求。如果施工時稍有不慎或底層地台稍有不平，屋主入伙後踩踏時便十分容易出現卡扣斷裂、微凹或發出「唧唧」聲響的情況，安裝時必須格外小心。

三、 歷久不衰的耐用王：磁磚

在所有地板建材之中，磁磚毫無疑問是耐用與防水界的王者。經過高溫燒製的磁磚具備極高硬度，無論是高跟鞋踩踏、大型家具拖拽、毛孩的利爪還是日常水漬油污，都不會對它造成傷害。它具備極佳的防水防潮性能，表面平滑抗污，日常打理也極為方便，幾乎不需要任何後續保養成本，因此成為了廚房、浴室以及玄關等高消耗區域的首選。

磁磚具備極佳的防水防潮性能，表面平滑抗污，日常打理也極為方便。

儘管磁磚擁有無可比擬的耐用度，但屋主在選擇時仍需考量其物理限制。磁磚最大的致命傷在於觸感冰冷和硬度極高，在寒冷的冬季赤腳行走會感到相當刺骨，若家中長者或學步期的小朋友不慎在磚面上滑倒，撞擊的痛楚與受傷風險也會較木地板高。另外，磁磚施工需依賴水泥砂漿鋪貼，一旦日後因為老化或重物撞擊而出現空鼓或爆裂，更換和工程難度將會十分浩大，很難像木地板那樣輕易做到局部更替。

三分材料七分手藝，專業施工才是真正關鍵

綜合而言，揀選地板就如選擇生活方式，世界上沒有絕對完美的建材，只有最適合你家庭習慣的方案。著重生活品味與觸感可選實木，追求防潮與性價比兼備可考慮石塑，怕麻煩追求極致耐用則非磁磚莫屬。

最後必須提醒屋主們一個裝修界的鐵律「三分材料，七分施工」。無論你最終選購了幾萬元名貴的歐洲磁磚，還是最新科技的石塑地板，如果缺乏了經驗豐富、工藝精湛的師傅為你把關，在前期忽視了地台平整度，或在鋪貼時沒有嚴格控制留縫與伸縮空間，最終都極有可能出現高低級、空鼓甚至爆裂的災難。裝修前，記得找具備良好口碑、工藝嚴謹的專業裝修公司，由專業師傅為你的單位結構、濕度與生活習慣把脈，才能為你與家人鋪出一片舒適且經得起歲月考驗的安樂窩。

唐耀賢

好師傅創辦人

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