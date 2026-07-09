暴雨觸發新裝修單位也滲水 窗邊牆面「起泡」成重災區 驗樓師籲勿盲目修復 先查3大成因

極端天氣漸趨頻繁，本港近日亦連場大雨，令不少業主飽受漏水問題困擾，當中窗戶的「橫陣」位置更成滲水重災區。有業主表示，經歷颱風及連場暴雨後，發現上下窗之間的陣位牆身起泡；更有業主大吐苦水，指其單位剛花費數十萬元完成全屋裝修，尚未正式入伙，陣位牆身已有明顯鼓起。《星島頭條》就此請教資深驗樓師賴達明（明哥），獲回覆指缺乏經驗的業主切勿盲目修復，必須先準確判斷成因並釐清源頭，才能對症下藥，避免「治標不治本」。

業主A小姐向《星島頭條》表示，去年裝修單位時曾更換客廳窗戶，原本一直相安無事，惟經歷颱風及連場暴雨後，發現上下窗之間的陣位出現滲水情況，導致油漆起泡。她曾嘗試「自救」，在外牆塗抹透明防水油，並請師傅鏟除剝落及起泡的舊漆，重新用砂紙打磨、上底漆與塗刷面漆，結果過了一段時間後依然再度滲水。

事實上，此類情況屢見不鮮。早前亦有業主在Facebook「家居裝修分享群」大吐苦水，指單位剛花費數十萬元完成全屋裝修，尚未正式入伙，陣位便在雨後嚴重滲水。她表示初期試水一切正常，坦言「還沒入住就漏水好煩惱」，更頭痛是難以判斷屬裝修施工問題還是大廈外牆老化，不知該由誰負責。帖文引發不少苦主共鳴，有網民留言指自己單位裝修至中段，同樣發現滲水問題。

驗樓師：排查滲水三大方向

對於常見的窗邊滲水問題，明哥指出業主可循以下三個主要方向進行排查，以釐清成因及維修責任：

1.新窗施工質素參差

若滲漏集中在窗框周圍，極大機會是窗戶安裝或防水物料出現瑕疵，例如防水膠邊施工不妥善而成為滲水缺口，此類維修責任一般由業主承擔。

2.窗戶組件老化鬆脫

非全新窗戶的防水膠邊會隨年月變硬或出現裂紋，導致窗扇與窗框之間產生空隙，雨水便會在颱風或暴雨下沿空隙滲入室內。

3.外牆破損或裂縫

若滲水位置出現在周邊牆身或「陣位」而非緊貼窗框，則需高度懷疑是外牆滲水所致，因外牆屬大廈公用部分，業主應盡快通知法團或管理公司跟進。

資深認證驗樓師賴達明。

短暫試水成效有限

不少業主疑惑為何新裝修的防水測試過關，大雨時卻依然遭殃。明哥解釋，目前市場上常見的防水測試時間普遍只有5至10分鐘，而且測試水壓大多不足，結果僅能作基本參考。要真正驗證新窗戶的防水效能，最妥善的做法是在大風大雨的日子進行實地觀察。

明哥解釋，目前市場上常見的防水測試時間普遍只有5至10分鐘，而且測試水壓大多不足，結果僅能作基本參考。（參考圖片）

對症下藥正確補救

明哥強調，要解決問題，必須先釐清滲水源頭。他建議，業主首先檢查窗戶能否緊閉，若窗扇變形嚴重便需要更換窗框。其次需檢查防水膠邊是否破損，及時更換以恢復防水功能。最後是從室內觀察外牆有無裂紋，切勿自行維修，必須交由管理公司或法團處理。

他特別提醒，若反覆檢查仍無法確認漏水源頭，建議委託獨立第三方公證行調查，透過中立報告釐清責任。

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