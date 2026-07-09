Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暴雨觸發新裝修單位也滲水 窗邊牆面「起泡」成重災區 驗樓師籲勿盲目修復 先查3大成因

家居裝修
更新時間：06:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-09 HKT

極端天氣漸趨頻繁，本港近日亦連場大雨，令不少業主飽受漏水問題困擾，當中窗戶的「橫陣」位置更成滲水重災區。有業主表示，經歷颱風及連場暴雨後，發現上下窗之間的陣位牆身起泡；更有業主大吐苦水，指其單位剛花費數十萬元完成全屋裝修，尚未正式入伙，陣位牆身已有明顯鼓起。《星島頭條》就此請教資深驗樓師賴達明（明哥），獲回覆指缺乏經驗的業主切勿盲目修復，必須先準確判斷成因並釐清源頭，才能對症下藥，避免「治標不治本」。

業主A小姐向《星島頭條》表示，去年裝修單位時曾更換客廳窗戶，原本一直相安無事，惟經歷颱風及連場暴雨後，發現上下窗之間的陣位出現滲水情況，導致油漆起泡。她曾嘗試「自救」，在外牆塗抹透明防水油，並請師傅鏟除剝落及起泡的舊漆，重新用砂紙打磨、上底漆與塗刷面漆，結果過了一段時間後依然再度滲水。

事實上，此類情況屢見不鮮。早前亦有業主在Facebook「家居裝修分享群」大吐苦水，指單位剛花費數十萬元完成全屋裝修，尚未正式入伙，陣位便在雨後嚴重滲水。她表示初期試水一切正常，坦言「還沒入住就漏水好煩惱」，更頭痛是難以判斷屬裝修施工問題還是大廈外牆老化，不知該由誰負責。帖文引發不少苦主共鳴，有網民留言指自己單位裝修至中段，同樣發現滲水問題。

驗樓師：排查滲水三大方向

對於常見的窗邊滲水問題，明哥指出業主可循以下三個主要方向進行排查，以釐清成因及維修責任：

1.新窗施工質素參差

若滲漏集中在窗框周圍，極大機會是窗戶安裝或防水物料出現瑕疵，例如防水膠邊施工不妥善而成為滲水缺口，此類維修責任一般由業主承擔。

2.窗戶組件老化鬆脫

非全新窗戶的防水膠邊會隨年月變硬或出現裂紋，導致窗扇與窗框之間產生空隙，雨水便會在颱風或暴雨下沿空隙滲入室內。

3.外牆破損或裂縫

若滲水位置出現在周邊牆身或「陣位」而非緊貼窗框，則需高度懷疑是外牆滲水所致，因外牆屬大廈公用部分，業主應盡快通知法團或管理公司跟進。

資深認證驗樓師賴達明。
資深認證驗樓師賴達明。

短暫試水成效有限

不少業主疑惑為何新裝修的防水測試過關，大雨時卻依然遭殃。明哥解釋，目前市場上常見的防水測試時間普遍只有5至10分鐘，而且測試水壓大多不足，結果僅能作基本參考。要真正驗證新窗戶的防水效能，最妥善的做法是在大風大雨的日子進行實地觀察。

明哥解釋，目前市場上常見的防水測試時間普遍只有5至10分鐘，而且測試水壓大多不足，結果僅能作基本參考。（參考圖片）
明哥解釋，目前市場上常見的防水測試時間普遍只有5至10分鐘，而且測試水壓大多不足，結果僅能作基本參考。（參考圖片）

對症下藥正確補救

明哥強調，要解決問題，必須先釐清滲水源頭。他建議，業主首先檢查窗戶能否緊閉，若窗扇變形嚴重便需要更換窗框。其次需檢查防水膠邊是否破損，及時更換以恢復防水功能。最後是從室內觀察外牆有無裂紋，切勿自行維修，必須交由管理公司或法團處理。

他特別提醒，若反覆檢查仍無法確認漏水源頭，建議委託獨立第三方公證行調查，透過中立報告釐清責任。

相關文章：公屋座廁噴水如噴泉 住戶入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」專家拆解成因 涉一設計問題

相關文章：外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因

相關文章：大角咀單幢樓廁所爆喉釀8小時「鹹水災」 波及3層樓兼升降機 樓下全屋淹浸 「索償額可達百萬」

相關文章：低層污水倒灌住戶心慌慌 新屋苑平台「墊高層數」減中招風險？專家籲安裝一排水法寶

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警拘50歲女子涉謀殺。黎志偉攝
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
6小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
9小時前
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
12小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
13小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
10小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
17小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
10小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
2026-07-08 06:00 HKT
當局鏟平涉事酒店，以示治理決心。Rohit6156585804@X
印度13歲女被拐5天遭逾30男輪姦 官方剷平3涉案酒店向罪犯宣戰
即時國際
7小時前
香港資深電影美術指導陸叔遠波蘭失聯多日 入境處：已接獲求助並跟進事件
突發
7小時前