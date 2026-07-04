家中雜物封旺盛吉位 事業受阻爛桃花纏身 四管齊下調整運勢 ︳金耀

31歲的Vivian從事保險業近三年，入行時滿腔熱誠，現實卻讓她處處碰壁。業績長期停滯不前，上司不但未加指導，更將她的功勞據為己有，令她在團隊中備受壓抑。

感情方面同樣坎坷。Vivian並非沒有用心經營，只是每次遇上的對象，不是有所隱瞞，就是動機不純。最後一段感情更令她人財兩失，不但傷透了心，還損失了一筆積蓄，令她身心俱疲。

雪上加霜的是，這一年來她飽受嚴重的皮膚敏感困擾，中西醫屢治不效，嚴重打擊了她的自信心。然而，最令她窒息的卻是過去幾年多位命理師的「鐵口直斷」。他們不約而同地指她八字滿佈「爛桃花」，斷言她不宜結婚。這句武斷的判定在她心中種下了無形的詛咒，整整困擾了她四年。

在事業停滯、情傷破財與健康受挫的多重陰霾下，有不忍見她長期鬱鬱寡歡的好友，主動將我的聯絡方式交給她。雖然她對命理諮詢早已存有陰影，但在走投無路之下，最終還是抱着姑且一試的心情，鼓起勇氣前來求助。

桃花多不等於不能結婚

初見Vivian時，她神情疲憊，眼神透着長期積壓的無力感。我為她詳細排出八字，發現她命格中確實桃花星眾多，表面看似所謂的「爛桃花」格局。但很多師傅只看見桃花的數量，卻忽略了深層的命格結構與星曜配合關係。

她的命局中食傷星過旺，主聰明伶俐與口才出眾，本是銷售行業的極佳優勢。可惜官殺星受制，意味着事業上長期缺乏貴人，容易遭上司壓制。感情方面，夫星位置受沖剋，偏財星與桃花星同宮，代表她容易吸引到以金錢為目的的男性。這並非她的錯，而是命格磁場的偏差，令她一再吸引錯誤的對象。

我直接告訴她：「你不是不能結婚，而是過去遇到的人不對、時機不對。桃花多代表感情磁場活躍與吸引力強，只要調整好偏差的磁場，吸引來的人自然會不同。」這番話讓她沉默良久，眼眶微微泛紅。

家中吉位被雜物完全封死

為Vivian進行奇門遁甲排盤時，盤面透露了一個關鍵信息。她家中的東北方落入「生門配六合」，本是有利事業與感情發展的吉位，但卻有主疾病與阻滯的「天芮星」入宮，這意味着這個本應旺盛的吉位，正被實質的雜物完全封死。

在尚未到她家中實地勘察的情況下，我直接問她：「你家中的東北方，是不是堆滿了紙箱和舊物？」她當場露出驚訝神色，隨即證實，那個角落確實堆放了不少搬家後一直未有清理的雜物。

古人以時空推算萬物，將無形的氣場變化轉化為具體可見的問題。東北方吉位被雜物封堵，事業上的貴人自然難以進入，感情上的正緣也同樣受阻。Vivian近年來事業、感情與身心狀態持續受困，這個被忽視已久的家居角落，正是其中一個關鍵根源。

四管齊下調整運勢

針對Vivian的情況，我為她制定了以下四個轉運步驟：

1.立即清理東北方雜物並保持通透，隨後擺放長明燈以火氣激活生門，催旺事業貴人運。

2.在住所感情位擺放心形粉晶及流水擺設以疏通感情鬱結，並在事業位擺放文昌塔強化貴人緣。

3.更換電話號碼以重建感情磁場，以度身配對的新號碼針對性地平衡感情數字，化解破財能量，助她在感情選擇上建立清晰的判斷力與自我保護意識。

4.透過認可的催眠治療進行身心靈指導，協助她進入潛意識鬆開心理枷鎖，重建對自身價值的正面認知。

清理空間後迎來轉機

清理雜物約一個月後，Vivian的皮膚敏感與睡眠質素率先出現改善。三個月後，她的業績迎來大爆發，多位客戶相繼簽約，創下入行以來的收入新高，上司也開始在會議中公開肯定她的表現。

半年後，她再次來電，聲音中多了一份久違的篤定與自信。她表示，業績持續向好，更已達標獲得聘請下線團隊成員的資格，距離晉升主管只差一步。至於感情方面，雖然她仍在觀察和學習，但整體心態已截然不同，不再像從前那樣充滿防衛，反而真正相信自己值得被好好對待。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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