戒掉3大傳統裝修迷思 家居翻新全面升級｜唐耀賢

許多業主首次收樓入伙時，往往將注意力集中在「生存基本線」上，緊盯泥水是否平整、水電工程是否安全，以及防水細節。這階段的裝修旨在解決最基本的居住需求，卻常因缺乏經驗而未能兼顧長遠的實用性與美學。隨着歲月推移與家庭成員成長，當年的「安全實用殼」已漸漸無法追上現今細緻的生活節奏。家居翻新工程，正是一次從「滿足基本居住」向「提升生活品質」的跨越。要落實這場空間升級，我們必須從專業規劃角度出發，帶領家居戒掉以下三個未能與時並進的傳統裝修迷思。

1. 摒棄單線裝修思維

第一次裝修時，大家習慣將工程視作接力賽，先讓師傅拉好電線、粉刷牆身，待整個硬裝完工後才考慮傢俬擺位。在單身或二人世界時，這種單線思維或許尚能應付，但隨着家庭成長，成員對空間的功能需求變得極度細緻。若沿用這種各自為政的工序，日後動線往往會處處受限。

例如為孩子增設學習區，若在水電階段只按常規預留插座，日後搬入的大型書櫃極易將其完美遮擋。專業裝修規劃講求軟硬件同步預演，傢俬佈局大可走在水電施工之前。工程開展時，設計團隊便應與業主落實全屋傢俬的立體配置，精準預判未來的空間功能。硬裝為軟裝讓路，才是確保實用性與生活品質的規劃基礎。

2. 戒除現成傢俬迷思

初次置業時，預算或許全耗在首期與基建上，不少業主傾向購買現成傢俬，認為日後若家庭結構改變，隨時可以替換。然而現實是，隨着家人長久生活，各種雜物只會呈幾何級數增長。現成傢俬的物理限制反而化為日常煩惱，例如鞋櫃側面與牆身的縫隙、衣櫃頂部的細小空間，不僅白白浪費寶貴的收納容量，更淪為難以清理的積塵死角。

一次高質素的翻新升級，應引入「一體化傢俬」概念，將主力收納區交給到頂的度身訂造高櫃。專業團隊會運用裝修界核心的「收口工藝」，以同色修飾木條將櫃身與牆壁、天花板之間的微小縫隙徹底封口。這不僅大幅增加隱藏收納空間，更切合忙於生活、無暇頻繁清潔的現代家庭。

3. 放下過度展示慾望

第一次裝修時，我們對新居充滿熱情，幻想利用透明玻璃櫃或長長的開放式層板，將所有旅行紀念品、藏書與相架全盤展出。但在一個伴隨家庭成長的成熟居所裡，醫療保健用品、公司文件、孩子的美勞教材等功能性物品會不斷累積。如果依舊將物品一覽無遺地展示，整個家不出幾年便會充斥嚴重的凌亂感，令人即使安坐家中也無法真正放鬆。

提升生活品質的空間規劃，可引入「六三一隱藏美學」。設計上將六成的功能性雜物完全封閉在無把手的純色門板後，保留一片純粹的視覺淨土；三成空間使用帶有朦朧感的磨砂或長虹玻璃門，放置常用物品以濾走雜亂細節；最後全屋僅留下百分之十的帶燈層架，嚴格規限只擺放最具代表性的家庭珍藏。這種克制的視覺管理，正是確保裝修多年後依然高級、耐看的秘密。

邁向優質生活模式

家居翻新絕不僅是一次修補破舊的表面功夫，而是一場重新審視家庭需要的重大工程。從關注基建安全的「生存模式」，升級至兼顧美學與實用性的「生活模式」，需要工程團隊與業主具備前瞻性的眼光。透過專業精準的空間規劃，從翻新起步階段便將未來的生活藍圖融入設計，才能讓每位家庭成員在客製化的空間裡，真正享受到高品質的理想生活。

唐耀賢

好師傅創辦人

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