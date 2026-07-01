港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感

香港樓價高企，不少人選擇透過自置公屋踏上置業階梯，再花心思設計出理想家居。居於大埔運頭塘邨的Ken因看中屋邨一帶民生配套成熟、交通便利，早年透過「租者置其屋計劃」購入單位。隨着原有裝修日漸老化，他決定斥資逾40萬元，連同裝修工程及傢俬配置，為住所進行全面翻新。為照顧同住太太的生活需要，並方便妹妹偶爾留宿，他親自操刀重新規劃間隔，將單位改造成兩房格局，並糅合北歐彩色風與精明收納概念，成功把舊居蛻變成布局清晰、兼具美感與實用性的溫馨小家。

點擊睇單位裝修前：

捨棄傳統公屋布局 格柵劃分客飯廳

單位實用面積約390多方呎，間隔方正，原則上屬開放式設計。裝修前，室內以舊式白油牆身及傳統木地板為主，部分牆身更出現發黃、剝落及受潮痕跡，客飯廳、睡眠區及收納空間之間的界線亦不算清晰。經過約4個月施工後，Ken以北歐彩色風貫穿全屋，重新劃分各區功能，令生活動線更見清楚。

客廳以湖水藍電視牆配搭木色電視櫃；飯廳則放置4人餐桌，方便日常用餐及招待親友。主人房延續整體北歐風格，設有雙人床、衣櫃及梳妝收納區，滿足夫妻二人的起居需要；多功能房則加入書桌、儲物空間及可變式睡眠配置，平日可作工作間或雜物房，亦可供妹妹留宿之用。廚房主要採用Tiffany Blue色調，部分位置兼作家務及晾衫區；浴室則以清爽淺色為主，並加入綠色點綴及浴屏，實現乾濕分離。

Ken向《星島頭條》表示，細單位最重要是每個區域都要有明確用途，因此在空間規劃上花了不少心思。他指，留意到不少Y型公屋住戶習慣把梳化靠窗、電視櫃貼近大門，但認為這種近乎「倒模」的布局，不但容易浪費空間，亦未必符合自己的生活習慣。因此，他重新分配客飯廳比例，堅持劃出獨立飯廳，並利用格柵作分隔，創造出流暢生活動線，可以「邊食飯邊睇電視」。

雖然單位不走奢華路線，卻處處見巧思。例如他靈機一觸，將網購的除味及消毒裝置融入鞋櫃設計之中，大大提升日常使用的便利性與實用度。

飯客廳：

收納奉行「夠用即可」原則

在色彩運用上，Ken亦有自己的堅持。有別於常見的黑、白、灰或木系配色，曾從事平面設計的他，對色彩及視覺比例有更高要求，因此選擇以北歐風為基調，再大膽加入Tiffany Blue及其他跳色元素，令空間層次更豐富，亦更具個人特色。

廚房：

Ken直言，不少香港住宅裝修風格之所以千篇一律，往往是因為戶主對自身需要不夠清晰，最後只能依賴設計師採用較保守的配色方案。他希望透過鮮明色彩，在有限空間中展現個人特色，令家居既有溫度亦不失個性。

浴室：

雖然單位面積有限，但Ken在收納規劃上貫徹「夠用即可」的原則，並不盲目追求「全屋造滿櫃」。裝修前，他已仔細盤點雜物、換季衣物及廚具等物品的收納需求，預先規劃各自擺放位置，並以層架取代大型儲物櫃，減輕空間壓迫感，避免日後因額外添置櫃體而令空間更顯侷促。他認為，香港居住空間寸金尺土，若讓一些一年都未必用上幾次的雜物長期佔據生活範圍，實在得不償失，因此裝修前已狠下決心做好「斷捨離」。

主人房：

裝修前先列清單控制預算

為了有效控制預算，Ken善用過往設計經驗，先自行構思布局，再交由裝修公司落實施工，同時把裝修工程與傢俬採購分開處理，成功節省一筆開支。

談到慳錢心得，他指出，並非所有傢俬都需要度身訂造。涉及水電配置的廚櫃，以及需要增加儲物量的到頂衣櫃，較適合訂製；至於睡床、活動櫃及餐桌等，選購現成傢俬不但價格較相宜，日後若想轉換家居風格，彈性亦更高。與其盲目追求全屋訂造，不如把預算花在真正重要的位置。

多功能房：

總結這次裝修經驗，Ken提醒，裝修前最重要是先了解自己與家人的實際需要。他建議戶主先以紙筆列出居住人數、床鋪尺寸、必須收納的物品、可騰出的空間，以及個人喜好等細節。若對自身需求一知半解，最終做出來的設計未必符合生活習慣；相反，提供愈多具體資訊，設計方向便愈清晰，裝修預算亦更能用得其所。

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