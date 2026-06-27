單位種300盆多肉植物 險毀婚姻兼破財 3招化解「木囚死局」 ︳金耀

31歲的Mandy從事新娘化妝行業，手藝紮實。她在荔枝角租下一個工廠大廈單位，一半作為化妝工作室，一半作夫妻居所，省卻另租住所的負擔。然而，自立門戶以來，生意始終未能突破，扣除租金與雜費後所剩無幾。由於新娘化妝全靠口碑轉介與試妝表現，近年轉介明顯減少，上門試妝的客人亦對她缺乏信心。加上丈夫的事業同樣毫無方向，兩人就這樣困在工廈單位裏，看不見出路。

更令Mandy困擾的是，她的皮膚開始出現持續的敏感問題。她遍訪皮膚科，試盡各種護膚品及藥物，始終未能根治。對新娘化妝師而言，皮膚狀況直接影響專業形象與客人信心。一位皮膚持續發炎的化妝師，實在難以令準新娘放心將大日子交託給她。

輾轉之下，透過一位從事睫毛美容的老闆朋友介紹，Mandy找我上門勘察工作室風水，希望找出生意停滯及皮膚問題的根源。然而她萬萬沒有想到，這次風水勘察，不只揭開了生意與健康問題的謎底，更讓她藏在心底深處、連自己也不敢承認的一個念頭，被我從風水格局中看了出來。

踏入Mandy的工廠大廈單位，第一眼已令我心中一凜。整個單位，幾乎被多肉植物完全佔據——窗台上、桌面上、地板上、櫃頂上，甚至化妝鏡旁、工作台邊，放眼所及，全是一盆又一盆、密密麻麻的多肉植物。我粗略估算，單位內的多肉植物，數量多達300盆以上，將整個本已不算寬敞的工廠大廈單位，填得密不透風，幾乎令人喘不過氣來。

Mandy見我打量那些植物，隨即帶著一絲自豪地解釋說，她非常喜歡多肉植物，覺得它們可愛療癒，多年來陸續購入收集，不知不覺已累積至今日的規模。她以為植物代表生機，放得越多越好，從未想過這些她視為珍寶的多肉植物，竟然正是壓垮她生活的無形重量。

木囚死局惹來一身煩惱

風水古籍《陽宅十書》有云：「氣滯則人衰。」300盆多肉密集堆放於有限空間之內，氣場早已完全凝滯，形成風水學中所謂的「木囚死局」。

多肉植物屬陰木之性，《黃帝宅經》明言：「陰木盛則陽宅衰。」木氣過旺，首先克制土氣，土主中宮，主包容與穩定，乃夫妻和睦之根基。土氣一衰，夫妻之間便容易計較、溝通斷裂，感情日漸疏離。木旺繼而生火，火主離卦，《周易·說卦》雲「離為火，為日」，火氣過旺，則妻子焦躁易怒、口舌不休，家宅難得安寧。

更甚者，木氣鬱結直接克傷肝氣，《黃帝內經》早有明言：「肝鬱則百病生。」肝氣受損，輕則情緒失控、失眠多夢；重則身體出現結節、囊腫等病變。尤其多肉植物的陰木之氣，對女性婦科健康影響尤為深遠，容易誘發瘜肉、囊腫等婦科問題，長期身處此局，對女性的身心健康實為一大隱患。

Mandy皮膚長期敏感難愈，正是肝鬱木旺、陽宅氣衰的直接體現；生意轉介銳減、試裝新娘缺乏信心，亦是宅氣衰敗、財氣無法聚集的必然結果。

從風水看出不為人知的心事

勘察進行至一半，我在單位的感情位及夫妻宮方向停下腳步，細細察看良久。這個位置的氣場，異常沉鬱。感情位被多盆大型多肉植物重重覆蓋，完全封死，毫無流動之氣；夫妻宮方向的牆角，陰氣尤為凝重，彷彿積壓著一股長期無法疏解的鬱結之氣，沉甸甸地壓在那裏。

我轉身，平靜地問Mandy：「你現在和丈夫的關係，是不是出現了很深的裂痕？你心裏，是不是有想過離婚？」

Mandy愣住了，臉色微微一變，沉默了好幾秒，才輕聲說：「你……你怎麼知道？我沒有跟任何人說過這件事，連介紹我來的朋友也不知道。」

這個念頭，已在她心中盤旋了好幾個月。她來找我，只說是生意和皮膚問題，隻字未提婚姻。然而風水不會說謊——感情位與夫妻宮的氣場，早已將她內心深處那個不敢說出口的念頭，清清楚楚地呈現在我眼前。

解決方法：破木囚，還清明，立招財局

此局已非單純減量可以化解，唯有將300盆植物盡數清除，方能破局還氣，重建陽宅清明之氣場。我建議Mandy在一星期內清走所有植物，一盆不留，並為她制定了全面的風水調整方案：

1.引入天然陽光

清空窗台並改用透光薄紗窗簾，確保日間陽光能夠自由灑入每一個角落，以天然陽氣徹底驅散積聚的陰木之氣。

2.重新規劃燈光

工廠大廈單位採光先天不足，清除植物後，燈光佈局尤為關鍵。我重新為單位計算燈的數目及擺放位置，以風水數理為基礎，配合五行生剋原理，重新營造適合家居和睦及生意興隆的燈光格局，燈光數目、色溫及位置，均按命格及宅運仔細計算，人工燈光在彌補採光不足的同時，亦能發揮催旺財氣、穩定夫妻感情的風水效用。

3.激活感情氣場

在清空後的感情位擺放一件玉如意，取其祥瑞圓滿、夫妻如意之意，重新激活夫妻之間的感情能量，讓長期被壓制的正面情感氣場重新流動。

設立專屬招財局

針對Mandy生意長期只能糊口的困局，為工作室佈置一個專屬的招財風水局。在財位及事業位作出針對性的擺設調整，配合燈光數目的重新計算，全力催旺工作室的財氣與事業氣場，令轉介及試裝成功率逐步回升。

應盡快搬離單位

我特別提醒Mandy，工廠大廈商住兩用本非長久之計，以她的事業性質而言，一個正式的工作室環境對建立客人信心至關重要。我建議她以半年為目標，盡快賺夠資金，搬離這個工廠大廈單位，覓一個更適合新娘化妝工作室的正式工作空間。

招財局的佈置，正是為這個目標而設，令她在最短時間內積累足夠的資金，把握離開的時機。我亦特別提醒她，時機稍縱即逝，若一再拖延，時機過了，此單位的氣場便難以再次配合，屆時要再賺到離開的資金，將會難上加難。

後記

清走所有多肉植物後約一個月，Mandy來電告知，皮膚敏感問題已有明顯改善，睡眠質素大為提升，整個人的精神狀態比以前好了很多。單位內的空氣，她形容「好像突然通了一口氣，整個人輕鬆了很多」。

兩個月後，她再次來電，聲音裏多了一份平靜與釋然：「我和丈夫最近溝通多了，感覺好像回到了以前剛拍拖的時候。那個想離婚的念頭，現在已經淡了很多。我自己也搞不清楚，為什麼之前會有那樣的想法。」

我告訴她，那不是她的錯，而是環境的錯。人長期身處木囚死局之中，情緒與判斷力都會在不知不覺間受到壓制，產生一些在正常狀態下不會有的念頭。局破了，氣順了，人自然會回歸本來的自己。

生意方面，重新佈置招財局及燈光後，轉介數目逐漸回升，試裝新娘的成交率亦明顯改善，月收入開始突破以往的瓶頸，朝著半年內積累足夠資金、搬離工廠大廈的目標穩步邁進。

她最後感嘆說：「我養了300盆多肉植物，以為是在為自己的生活添加生氣，沒想到差點把自己的健康、生意和婚姻都一起養死了。」

風水的智慧從來不是叫人放棄所愛，而是提醒我們凡事皆有界線，一旦過了火，再美的東西也會變成傷害自己的利器。願每一位喜愛植物的朋友，都能引以為鑑，生氣不在於多而在於適度。一個家不需要300盆植物來填滿，只需要兩個人之間流動的溫柔。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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