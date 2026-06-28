母子檔傾注心血翻新百年破屋 耗時18個月 保留歷史韻味 吸3組客爭購

舊屋翻新隨時升值得超乎想像！一對母子早前買入澳洲列治文區（Richmond）一間殘破不堪的老房子，花費18個月進行大翻修。該物業於上周推出拍賣，最終以138萬澳元（約747萬港元）順利拍出。

保留原有壁爐和彩色玻璃窗

身兼室內設計師的業主Gail Lee與兒子Alex共同持有這座愛德華時代風格的獨立屋。她憶述，約15年前首次視察時，物業前廊搖搖欲墜、窗框腐爛，甚至後方有結構成疑的僭建。不過，她一眼看中其優良的房屋結構、靠近市中心的地段優勢，以及屋內具歷史感的金屬壓花天花板。她親自擔任項目總監，銳意保留物業的歷史特色，包括原有的壁爐和彩色玻璃窗，再將其翻新成「猶如珠寶盒般的精品住宅」。

這次工程極度浩大，母子二人致力修復這座百年老屋的歲月痕跡。工程包括重新鋪設保溫層及水電管線、重新規劃浴室位置，並建回前業主拆除的牆壁。為提升空間感，屋內換上訂造的鋼框玻璃窗及摺疊門，將室內與花園無縫連接。而身為園藝設計師的兒子Alex，更將後院改造成綠意盎然的休憩空間，後來更曾在此舉辦婚禮及聖誕派對。有到訪友人形容，感覺「如走進《建築文摘》的內頁」。

拍賣會50人到場 750萬拍出

負責是次拍賣的地產代理Edward Hobbs表示，物業原先叫價約125萬至135萬澳元，在上周六（6月20日）拍賣當日吸引約50人到場，當中不乏附近街坊。現場共有三組買家競投，起步價為125萬澳元（約676萬港元），最終由一名男買家代妹妹以138萬澳元「扑槌」成交。

向隅客購得心頭好 直呼「命中注定」

Hobbs透露，該名女買家上周末才在另一區（Fitzroy）的拍賣中向隅，如今卻順利買到心頭好，直言是「命中注定」，令她喜出望外。Hobbs亦藉此建議，在現時的市場氣氛下，業主推出物業拍賣時不妨考慮不設固定底價，反而更有利促成交易。

Gail Lee坦言，對物業易手感到非常不捨，但同時對兩人的改造成果深感自豪，期望這座大屋在未來的100年能繼續展現其風采。

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