裝修慳錯地方隨時更傷荷包 4大核心工程不宜削預算丨唐耀賢

買樓置業動輒數百萬，到了裝修階段，許多業主都希望精打細算，盡量縮減開支。然而，裝修工程猶如興建大廈，表面看似光鮮亮麗的瓷磚與訂造傢俬，都必須建立在穩固的結構基底上。在裝修的預算清單中，有些項目屬於「裝飾性」，省下來頂多影響視覺效果，但有些項目則關乎「居住安全與耐用性」，一旦為了省錢而妥協，日後隨之而來的清拆及維修成本，往往有機會是當初省下金額的數倍。

在動工前，業主必須認清以下4項絕對不能克扣的「核心工程」，守住家居安全的重要防線。

1. 水電工程

水電是裝修中典型的「隱蔽工程」，因為在完工後，它們會完全被埋在牆體與地板之下。若為了節省成本而選用劣質電線和薄身水喉，或縮減電掣位，是極具風險的賭博。劣質電線容易因負荷過重而導致電線短路甚至釀成火災，而水喉管若耐壓性不足，一旦爆裂，不僅會浸壞全屋木地板與傢俬，更會滲漏至下層鄰居，引致巨額索償。屆時要找出漏水源頭，必須鑿開整面牆壁或地板，清拆重建的費用將無法估量。

水電是裝修中典型的「隱蔽工程」，因為在完工後，它們會完全被埋在牆體與地板之下

2. 防水工程

家居浴室與廚房的防水工程必須做得滴水不漏。這不僅關乎師傅塗抹防水層的手藝，更取決於防水物料的塗抹高度。根據《香港裝修指引》浴室淋浴區建議油上防水物料至離地最少六尺高，而其餘位置則離地最少兩尺高。若工程為了省料，防水層高度做得不夠，更或是省去了完工後的「試水測試」（一般需蓄水最少12小時觀測）。住進去三五年後漏水便會透過牆體滲透，導致隔壁房間牆身出現起泡、剝落等情況，甚至令訂造的傢俬發霉腐爛，後患無窮。

家居浴室與廚房的防水工程必須做得滴水不漏

3.基礎建材

很多人只關注訂造傢俬的表面是用甚麼顏色的木皮或防火膠板，卻忽略了內裡的芯材。高質素的木材，如大芯板或細心夾板與低VOC（揮發性有機化合物）的環保油漆，造價自然較高。很多人為了省錢選用密度不足，防潮力差的劣質夾蔗渣板，在香港潮濕的春天，櫃體很有可能會因水氣而膨脹變形，導致櫃門無法對齊，抽屜卡死。更嚴重的是，劣質建材與油漆可能釋放長達數年的甲醛，這是一筆關乎全家人健康的長遠投資，必須小心選擇。

很多人只關注訂造傢俬的表面是用甚麼顏色的木皮或防火膠板，卻忽略了內裡的芯材

4.五金配件

廚櫃門、衣櫃門、抽屜導軌，這些是每天都會頻繁開合數十次以上的「活動關節」。頂級的緩衝五金如氣壓桿與雜牌五金的價格差距看似顯著，但這筆錢其實不建議省。劣質五金極易生鏽或金屬疲勞。不用一兩年，你就會發現廚櫃門開始下垂，關不緊，或者抽屜拉出時卡頓，發出刺耳噪音。更換五金雖然看似事小，但往往因為零件不匹配，最終甚至需要重新更換整扇櫃門。

廚櫃門、衣櫃門、抽屜導軌，這些是每天都會頻繁開合數十次以上的「活動關節」

總括而言，裝修的本質是為了提升生活質素與保障居住安全。油漆的顏色隨時可以重髹，現成的傢俬日後也能輕易更換，然而水電、防水、結構芯材與優質五金這些「骨幹工程」，一經定案便會陪伴房子數十年之久。

面對裝修清單，聰明的業主應該跳出「眼前造價」的迷思，從長遠耐用度出發考慮。與其為了省下眼前的幾千元，而為日後埋下漏水、跳掣、傢俬變形等等的計時炸彈，倒不如實實在在地將預算投放在這些看不見，卻最核心的防線。守住這些工程底線，才是讓新居經得起時間考驗，又住得真正安心的終極法則。

唐耀賢

好師傅創辦人

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