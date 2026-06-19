120萬築智能安樂窩 舊樓變身木系溫暖酒店風 主人房暗藏專屬香水櫃

今次介紹的單位位於紅磡海逸豪園，實用面積約885方呎，戶主為一對夫婦、一名升讀中學的兒子及工人姐姐，合共四人居住。戶主購入單位後，斥資約120萬元，委託Design L Studio設計師Jacky操刀，將原本偏傳統的舊裝潢，徹底改造成一個結合智能家居系統、木系酒店風格與極高收納量的溫馨安樂窩。

微調間隔切合日常需要

Jacky表示，戶主的要求是加入智能家居系統，以及提升全屋儲物量。由於一家人物品眾多，設計上需要大量櫃身配合，將雜物盡量收起，令單位保持整潔清爽。

單位原則上未有大幅改動間隔，設計團隊主要因應各區生活需要，微調空間分配。當中兒子房面積較細，於是善用相鄰書房部分空間增設內嵌式衣櫃；主人房套廁則借用部分客廁空間，升級成更完整的配置以切合日常所需。

木系元素貫穿全屋

甫入單位，玄關一帶已展現豐富的木系元素。Jacky指出，木色能為空間注入溫度，縱使單位主打現代酒店美感，仍能保留家的溫馨感。設計團隊將鞋櫃、儲物櫃及廚房入口重新整合，令收納功能由大門開始延伸。廚房旁邊設有大型櫃身及擺放電器位置，方便日常使用之餘亦令入門視覺更齊整。為節省空間，廚房門採用趟門設計，安置於櫃身旁邊，避免傳統掩門佔用走動位置。

棄用巨型電視櫃

客廳方面，戶主最初希望打造一組大型電視櫃，但Jacky認為若將整面牆身填滿櫃體會令空間顯得壓迫。團隊最終改以左右兩組櫃身配合中間電視牆，既保留收納功能亦令視野更開揚。

由於客廳窗邊帶有斜角及不規則結構，團隊順應原有線條，以弧形電視牆及木飾面包覆修飾，將原本較難處理的位置化為設計特色。下方深色地櫃成為主要視覺焦點，與木色牆身形成對比，飯廳則以木飾面作背景並配上大幅木格柵櫃身，巧妙分隔客飯廳空間，同時配合圓形餐枱、淺色餐椅及造型吊燈，營造柔和的用餐氣氛。

智能家居增添便利

單位另一亮點在於全方位智能家居系統，全屋燈光可透過手機控制光暗。系統亦配合感應器使用，部分位置可做到人經過時自動開燈，省卻日常開關的麻煩。

Jacky提醒智能家居並非裝修後期簡單加裝即可，前期需要仔細安排線路、設備及場景設定。相關配置雖然較一般裝修額外增加約10多萬元，但對追求便利的家庭而言，能明顯提升居住體驗。

床頭兩側暗藏衣櫃

主人房是Jacky最滿意的位置，他表示，最初方案只有三組衣櫃，戶主擔心不夠使用，甚至願意放棄床頭櫃及梳妝枱，要求在床頭兩邊增加衣櫃。不過，若床頭兩旁全是高身櫃，會令睡眠區過於壓迫。因此團隊重新設計，將床頭櫃與上方高身衣櫃結合，並以弧形線條延伸。床頭牆採用水泥質感特色牆，配合木色櫃體及暖光，營造出酒店套房般的沉穩氣氛。

主人房另一個驚喜，落在窗台旁邊一處不規則位置。Jacky表示，該位置原本外觀較難處理，設計團隊以木色及白色板材包覆後，將其變成一個可開啟的薄身櫃，剛好適合擺放香水，成為女戶主專屬的香水櫃。

上床下枱節省空間

兒子房間面積有限，屬於今次空間規劃較具挑戰的位置。房間採用上床下枱設計，盡量向高空發展。Jacky坦言單位樓底約2.5米，下層使用時需要稍為彎腰，但透過窗台、地台及書櫃整合，成功將溫習、睡眠及收納集中於一室。

​ 圖片由 Design L Studio 提供

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