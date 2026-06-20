廿四孝媽媽豪花近5萬爆改外牆 建巨型「芭比夢幻屋」 速變打卡熱點 惟惹街坊狠批

回憶童年時光，許多女生的成長記憶中，總少不了芭比娃娃（Barbie）的身影。看著芭比生活在夢幻豪宅裡，四周盡是粉紅色調的家具與裝飾，那份精緻與浪漫，成了不少人兒時心之所向的理想國度。蘇格蘭一名年輕媽媽為了滿足愛女，豪花約5萬港元將住家外牆「大改造」，化身成1:1的巨型「芭比夢幻屋」。雖然大屋瞬間成為網絡爆紅的打卡熱點，卻引來部分鄰居不滿，狠批外觀不倫不類。

耗時半年籌備 分3階段施工

英國《鏡報》報道，27歲的Nicole Watt育有三名年齡介乎5至8歲的女兒。由於三姊妹都是芭比的狂熱粉絲，Nicole決定趁著當地的「卡盧克地區嘉年華」（Carluke and District Gala Day），為她們送上一個大驚喜。

點擊睇「芭比夢幻屋」：

整個改造工程耗時半年籌備，花費約5,000英鎊（約4.9萬港元）。一家人利用大量木材、粉紅油漆及環保物料，分三個階段施工，期間更要出動棚架才順利完工。這棟充滿粉紅氣息的「夢幻屋」不但設有粉紅滑梯及閃光波波，還有火烈鳥和沙灘玩具做點綴。Nicole笑指「大屋、衝浪板和棕櫚樹等裝飾，全靠爺爺嫲嫲親手製作，包含了芭比所需的所有元素！」

鄰居批外觀浮誇 落成一周即拆走

大屋曝光後瞬間在TikTok上爆紅，吸引四面八方的網民特地前來朝聖。Nicole表示「有時我行出花園，會見到陌生人瘋狂打卡，他們都覺得這間屋好神奇。」

雖然不少網民大讚 Nicole是「廿四孝媽媽」，認為這份心意為社區帶來歡樂。不過，附近居民卻未必懂得欣賞這番心血。有街坊直言「試想像下你要日日對住這間屋。」也有人批評設計太浮誇，更狠批外觀不倫不類，「簡直太丟臉了，太醜了，應該立刻撤掉」。

儘管女兒們對這座夢幻屋愛不釋手，甚至以為可以邀請同學來過夜，但這件巨型作品很快便要功成身退。Nicole表示，目前正等候工人搭棚清拆，並笑指巨型佈景板完全遮擋了視線，令屋內根本望不見窗外風景，加上已擺放足足一星期，也是時候將外牆還原。

相關文章：魔術師改造夢幻「機關屋」 牆壁及汽水機等各有暗門 隱藏霓虹燈光舞廳

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

相關文章：女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

相關文章：兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

相關文章：15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億