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廿四孝媽媽豪花近5萬爆改外牆 建巨型「芭比夢幻屋」 速變打卡熱點 惟惹街坊狠批

家居裝修
更新時間：06:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-20 HKT

回憶童年時光，許多女生的成長記憶中，總少不了芭比娃娃（Barbie）的身影。看著芭比生活在夢幻豪宅裡，四周盡是粉紅色調的家具與裝飾，那份精緻與浪漫，成了不少人兒時心之所向的理想國度。蘇格蘭一名年輕媽媽為了滿足愛女，豪花約5萬港元將住家外牆「大改造」，化身成1:1的巨型「芭比夢幻屋」。雖然大屋瞬間成為網絡爆紅的打卡熱點，卻引來部分鄰居不滿，狠批外觀不倫不類。

耗時半年籌備 分3階段施工

英國《鏡報》報道，27歲的Nicole Watt育有三名年齡介乎5至8歲的女兒。由於三姊妹都是芭比的狂熱粉絲，Nicole決定趁著當地的「卡盧克地區嘉年華」（Carluke and District Gala Day），為她們送上一個大驚喜。

點擊睇「芭比夢幻屋」：

整個改造工程耗時半年籌備，花費約5,000英鎊（約4.9萬港元）。一家人利用大量木材、粉紅油漆及環保物料，分三個階段施工，期間更要出動棚架才順利完工。這棟充滿粉紅氣息的「夢幻屋」不但設有粉紅滑梯及閃光波波，還有火烈鳥和沙灘玩具做點綴。Nicole笑指「大屋、衝浪板和棕櫚樹等裝飾，全靠爺爺嫲嫲親手製作，包含了芭比所需的所有元素！」

鄰居批外觀浮誇 落成一周即拆走

大屋曝光後瞬間在TikTok上爆紅，吸引四面八方的網民特地前來朝聖。Nicole表示「有時我行出花園，會見到陌生人瘋狂打卡，他們都覺得這間屋好神奇。」

雖然不少網民大讚 Nicole是「廿四孝媽媽」，認為這份心意為社區帶來歡樂。不過，附近居民卻未必懂得欣賞這番心血。有街坊直言「試想像下你要日日對住這間屋。」也有人批評設計太浮誇，更狠批外觀不倫不類，「簡直太丟臉了，太醜了，應該立刻撤掉」。

儘管女兒們對這座夢幻屋愛不釋手，甚至以為可以邀請同學來過夜，但這件巨型作品很快便要功成身退。Nicole表示，目前正等候工人搭棚清拆，並笑指巨型佈景板完全遮擋了視線，令屋內根本望不見窗外風景，加上已擺放足足一星期，也是時候將外牆還原。

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