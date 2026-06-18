樓上單位擅改劏房 馬桶竟正對樓下床鋪 業主崩潰擬提告

過去香港的劏房工程大多不涉及樓宇結構改動，一般無須向屋宇署入則申請；然而，若違例改動廚廁排污渠管，往往會造成衞生及漏水隱患。近日內地發生一宗因違規改建而引發的嚴重糾紛，有住戶投訴樓上單位疑被「二房東」大肆改造成多間劏房，對其一家的日常生活造成嚴重滋擾。事主目前正強烈要求對方盡快清拆違規設施，還原單位原有格局。

違規增設洗手間 或有漏水隱患

福建電視台《第一幫幫團》報道，事件發生於福州市倉山區一個屋苑，2樓03室業主游女士表示，樓上3樓單位被大肆改造成「群租房」（即劏房）。單位原有格局被大幅改動，包括露台變作洗手間、廚房改為睡房，屋內更被劃分成多個獨立房間。

最令游女士崩潰的是，對方在原有睡房位置違規增設洗手間，改造後馬桶竟完全正對著她家中床鋪的正上方。她擔憂會出現漏水隱患，而且該單位每到晚間亦十分嘈雜，嚴重干擾一家人的正常作息。

二房東反口 拒絕清拆還原

儘管當地政府早前已將涉事單位界定為違規劏房，並勒令於限期內還原，但二房東並未理會，游女士無奈表示「對方依舊我行我素，繼續對外招租。」

記者曾致電該名二房東，對方最初否認經營劏房，聲稱違規部分已拆除且單位並無出租。惟當記者要求入屋視察時，對方即以身在外地為由拒絕配合。

其後物業管理處介入協調，游女士當場要求拆除違規洗手間並恢復單位原有間隔。二房東此時才改口承認單位已出租，並一度口頭答應配合。然而十多日後，物業管理經理透露二房東再度反口，以「需與多名股東商議」為由推搪，拒絕清拆違規設施。

政府部門介入斷水

據悉，涉事單位已於今年3月遭當局截斷食水供應以作懲處。當局其後更揭發該名二房東涉嫌私駁水錶，並已將相關違規情況通報至當地房管局。房管部門對此回應指，為打擊各類違規房屋租賃行為，市住房和建設局已成立租賃處，目前正草擬配套的處罰細則。游女士則強調，將透過法律訴訟途徑追究到底，誓要維護自身的合法權益。

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