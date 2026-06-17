巨型發射塔擬建家門前 業主嘆毀景觀 AI基建擴張逼近民居 恐拖垮樓價

中國風水學中，住宅附近若出現大型發射塔，往往被視為嚴重的「電磁煞」或「尖角煞」，不但有損景觀，亦可能影響住戶的生活質素，甚至對物業價值構成壓力。外媒報道，紐西蘭近日就發生一宗相關的基建選址爭議，當地有家庭強烈反對電訊公司在其門前草坪上興建一座高達15.5米的流動電話發射塔，正積極爭取項目改址。報道指，隨着AI及數據中心急速擴張，不少大型基建設施正步步逼近民居，令小業主的權益備受威脅。

在門前建巨型發射塔

據外媒《Stuff》報道，涉事家庭居於紐西蘭陶朗加（Tauranga）附近沿海住宅區帕帕莫阿（Papamoa）。電訊商Spark及其承包商Connexa計劃在其住所外的綠化帶興建一座15.5米高發射塔，並附設一個1.8米高機箱，選址正正位於其家門前。

業主指出發射塔擬建位置。

業主兒子Reuben McKillop表示感到相當無奈，感嘆「我們根本無能為力。」他直言難以接受巨型基建逼近，徹底破壞一家人多年來享有的寧靜開揚景觀。雖然家人曾嘗試阻撓，並成功取得當地市議會批准，在原定選址位置興建新車道。不過即使如此，一家人仍擔心有關設施只是改設於毗鄰位置，問題未有真正解決。

McKillop指出，區內其實仍有不少更合適地點可供考慮，包括公共土地及商業區，質疑當局及營運方為何偏偏選中民居門前作為設施用地，令作為住戶的他們成為犧牲品。

從McKillop家中看到的發射塔概念圖。圖片由AI生成

基站公司：已充分評估多個位置

負責管理全紐西蘭數千個流動基站公司Connexa回應指，在選定該住宅附近的地點前已充分評估過多個位置。公司強調，由於該區人口與發展迅速，對流動網絡服務的需求日益增加，該選址是提升網絡性能和容量的最可行方案。發言人更指出，根據以往經驗，電訊基建在落成後通常會逐漸被大眾接受，成為街道景觀的一部分。目前，業主一家正聯同當地議員Tom Rutherford與Connexa交涉，期望在正式動工前促成基站搬遷。

AI發展及大型基建頻引爭議

事實上，類似事件近年在其他地區屢見不鮮。2019年澳洲墨爾本東南部一個住宅發展項目，便曾因將一座高壓電纜塔底部納入其中一個單位後花園範圍內而惹起爭議。該電塔高約50米，距離單位後門僅數米，附近鄰居狠批相關建築極度危險，更指電塔在雨天時會持續發出擾人的「嗡嗡」聲，嚴重影響居住環境與物業估值。

2019年澳洲墨爾本，發展商竟將一座50米高壓電纜塔的底部，建在其中一個單位的後花園內，引起居民强烈不滿。圖片：Valeriu Campan

隨着AI熱潮升溫，數據中心需求急增，相關電力及配套基建亦加快擴張，影響民居的情況正在加劇。報道指出，今年初美國喬治亞州已有家庭因電力基建徵地而面臨失去家園；澳洲新南威爾士州南部高地（Southern Highlands）亦有發展商計劃興建一座673兆瓦化石燃氣發電廠，專門為數據中心供電，居民對於私人公司為供電予數據中心，而在高地引入重工業感到震驚，並極度憂慮項目帶來的微粒排放、空氣污染及健康風險。

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