調景嶺情侶築無印風愛巢 捨棄傳統飯廳 斥60萬造多功能運動音樂空間

年輕一代對居住空間有獨特追求，傳統的客飯廳佈局已非必然。今次介紹的單位位於調景嶺維景灣畔，實用面積約500方呎。戶主為一對熱愛夾公仔、彈琴和在家做運動的上班族情侶，他們委託Page Interior Design的設計師Kay，以60萬元預算將兩房單位改造成一個集收納、娛樂及休憩於一身的簡約柔和安樂窩。

捨棄餐枱 預留空間予興趣

設計師Kay分享，戶主情侶明確表示不需要傳統的飯廳，他們習慣在梳化前用餐。為此，設計團隊特意選購了一張可升降的茶几，輕鬆在茶几與餐桌模式之間切換，將空間還給戶主的生活日常。客廳的中央位置因此得以留空，配合牆身的一面大鏡，便成了一個隨時可以做運動的專屬區域。

為了滿足戶主的音樂愛好，設計師在鏡子對面的高身儲物櫃中暗藏玄機，中間部分設計成一個可拉出的琴桌，擺放電子琴後，戶主便能隨時隨地享受彈奏樂器之樂。

改動間隔擴闊睡房與書房

要在有限的空間內滿足多元化的功能需求，精準的間隔改動是關鍵。Kay指出，單位原有的走廊較為狹窄，設計師巧妙地將書房門改到中間位置，並換上不佔空間的長虹玻璃趟門，既能透光，亦讓房內兩側牆身可以分別擺放雙人書桌及儲物櫃，實用性大增。

同時，設計師將主人房門向外移，取回部分走廊空間，使睡房面積得以擴大，並加建了地台增加儲物量，完美解決收納需要。

圓弧與淺木色調 營造柔和無印風

單位整體採用了戶主喜愛的簡約、淺色及柔和風格。全屋以生態板打造的木色及白色傢俬為主調，營造出溫暖舒適的「無印風」。設計師特別在多處細節上運用了「圓弧」元素，例如走廊的拱門設計、傢俬的圓角收邊等，不但令空間線條更柔和，亦可避免碰撞，提升家居安全感。

由於戶主有大量「夾公仔」的收藏品需要展示，設計師在玄關、書房及鋼琴上方都設置了玻璃飾櫃，讓心頭好成為家中獨一無二的點綴。

燈光為營造氣氛的靈魂

燈光是這次設計的另一重點，Kay認為燈光效果對家居氛圍尤其重要，形容其為「就像煮菜中的豉油」，點綴整間屋的氛圍，佔比雖少，效果卻很突出。客廳以一盞簡約的風扇燈作為主燈，避免過多花巧燈飾造成壓迫感，其餘位置則以射燈、以及在櫃底和地台梯級底下的LED滲光燈帶作為輔助光源，透過多組燈效模式，營造出豐富的層次感和溫馨氣氛。

圖片由Page Interior Design提供

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