雀鳥排氣管築巢致抽油煙機失靈 住戶擅移走違法隨時罰10萬 專家教處理及防鳥對策

每年春末夏初屬於雀鳥繁殖期，市民不時會遇上野生雀鳥在家中外牆或隱蔽處築巢。近日有公屋住戶發現家中抽油煙機傳出異常聲響，其後煮食時滿佈油煙，經檢查驚覺排氣管內有雀鳥築巢。住戶將鳥巢移走後才獲漁護署告知，若巢內有鳥蛋或幼鳥，此舉隨時觸犯法例。《星島頭條》就此向香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思查詢，為市民提供正確的處理方法。

居住於公屋低層的事主何女士（化名）向記者表示，早前開動抽油煙機時已隱約聽到怪聲，但未有深究。直至近日情況惡化，抽油煙機開至最大依然失去抽風功能。她預約維修師傅上門拆開排氣管後，才驚覺喉管內塞了一個結構完整的鳥巢。

何女士在師傅協助下移走鳥巢，隨後致電1823查詢後續處理，卻獲漁護署職員告知，若自行移走內有鳥蛋或幼鳥的雀巢，有機會觸犯法例。她對此感到無奈，表示當時從喉管外只見到一堆樹枝，根本無法判斷裡面是否有鳥蛋。

香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思表示，本港所有野生鳥類（白鴿除外）及其鳥巢、鳥蛋均受香港法例第170章《野生動物保護條例》嚴格保護。在雀鳥繁殖期間，市民不得干擾、移走、損害或銷毀牠們使用中的雀巢及鳥蛋。如干犯法例，一經定罪最高可被判罰款十萬元及入獄一年。

常見雀鳥築巢黑點

她指，不同品種的雀鳥因應習性，會有不同的築巢選址偏好。市民若看見雀鳥以鳥啄擔住植物或昆蟲飛往以下位置，便很大機會是正在築巢或育雛：

八哥、鵲鴝、領角鴞及麻雀：偏好在抽油煙機排氣管築巢。

白鴿：較常在冷氣機位築巢。

珠頸斑鳩：喜歡在地面層近天花的構築物，例如燈及水管上。

家燕及小白腰雨燕：多見於唐樓或村屋騎樓底。

紅耳鵯：偏好在約一米高的園景盆栽中築巢。待幼鳥離巢後方可清理

對於不太了解鳥類習性的市民，王學思表示，若發現排氣管內有雀巢，建議先以電郵詳述情況並附上相片，經1823向漁農自然護理署查詢。基於人道理由及法例保護，一旦開動抽油煙機可能會將幼鳥吹出管道外跌死，因此建議住戶在幼鳥未離巢前，暫時改以打開窗戶疏導油煙。

她指，由孵蛋至幼鳥長大離巢的時間因鳥種而異，小型雀鳥如麻雀約需一個月，而較大型的領角鴞則需近兩個月。除了小白腰雨燕外，香港大部份鳥種的幼鳥長大後便不再需要使用鳥巢，屆時市民便可自行或聘請清潔公司清除。

即看4種防鳥措施：

為免雀鳥日後再次在排氣管內繁殖，王學思建議市民在安裝喉管時，直接加裝防鳥網、鐵網、風帽及風罩作為永久防禦裝置，這做法不但對雀鳥傷害性較低，也能有效防患未然。

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