家中堆積雜物影響聚氣 屋主壓力變大易生悶氣 師傅教全屋檢查清理 「免財位受累 錢財留不住」

奇門盤一開便知生意出了問題？真實個案教你點解雜物堵住財運。

作為風水顧問，我經常遇到客人上門或致電求助，最常遇到的情況是「點解我明明有收入，但錢總係留唔住？生意經常有得傾，但永遠傾唔成？屋企氣氛又好悶，家人易發脾氣。」但有時我連客人未開口講問題，已經大致知道他的煩惱所在。這個就要多謝中國古代神秘學「三式」之首，被譽為「帝王之術」的奇門遁甲。

記得有一次，一位陳太太透過朋友介紹打電話來。她還未講完自我介紹，我已經即時開了一個當時的奇門時空盤。盤中「生門」位置（奇門遁甲中代表財運及生意生機的重要宮位）清晰顯示出正西位置有大量雜物，包括舊報紙、雜誌、紙盒及膠箱堆積。我即刻跟她講「陳太，你這次來問事，主要是因為財運不順，生意有得傾但總係傾唔成，屋企正西位置堆滿咗舊紙及雜物，感覺好壓抑，對唔對？」

陳太太聽完十分驚訝表示：「師傅，你點會知道？我仲未講出口呀！」她當時已經十分好奇，即刻問我可否盡快安排時間上門睇風水。電話中，我進一步講出她家中正西位置堆滿雜物的情況。陳太太更加震驚指「你講得啱晒，我屋企正西位置，就係堆滿舊報紙及紙箱，我一直以為冇所謂，冇阻路就得。」因為我用奇門盤提前講中問題核心，她立刻約了一星期後上門。

陳太太位於半山般咸道的家，一入門我就確認盤中所見。家中正西位置果然堆滿舊報紙、過期雜誌、兩個大紙箱及幾個沒有用的裝飾品。陳太太做生意十幾年，一直「有錢入冇錢留」，最近更加嚴重，好幾單大生意都「傾唔成」。她自己都感慨「以前以為堆喺度冇問題，點知原來這個位置咁重要。」

氣流迂迴流動方可生財

風水最基本原則是「藏風聚氣」。家中氣流要緩慢迂迴流動，才容易積聚生機及財運。奇門遁甲入面，生門代表生機及財運，當正西位置被雜物堵塞，就好像水渠被垃圾塞住，財運自然難以流入及留下。雜物一多，不單止阻礙氣流，更令視覺及心理都覺得壓抑，長期下去影響全屋氣場及家人情緒。

可放小魚缸或流水擺設

真正風水不是亂放擺設，而是先要保持「整潔及氣流通暢」。我建議陳太太即刻大掃除，將正西位置所有舊報紙、紙箱及雜物全部清走，抹乾淨地板及牆身。之後在這個位置放一盆健康的常青植物，例如發財樹或黃金葛，象徵生生不息。植物要定期打理，枯葉即刻剪走，否則反而帶來負能量。如果想加水元素旺財，可以放小魚缸或小型流水擺設，但水一定要乾淨流動，不可以是死水或太大聲，否則容易引起家人爭執。

另一個真實個案是李先生，一家四口住將軍澳。他來見我時，我同樣用奇門盤先看到生門位置東南有陰濁之物（舊鞋櫃及大假花瓶）。未等他開口，我已經講出他財運不順及家中東南位置有死物霸佔財位，他聽完即刻安排上門。結果證實東南位置雖然沒有堆放紙箱，但放了一排舊鞋及假花，氣場陰沉沉。清理之後，我建議他換上真正綠植及保持明亮，三星期後他反饋話收入穩定了，家中氣氛都輕鬆很多，之前「傾唔成」的生意都開始有進展。

我經常跟客人強調，家中亂堆雜物的後果很直接「氣聚唔到」機會及貴人難入；心理壓力大，家人易悶氣。解決方法其實很簡單，定期檢查家中或其他重要財位，有沒有堆雜物？有沒有放無生氣的死物？快點動手清理，變得乾淨明亮及添上綠色生氣，自然財運及家運都會好轉。

清理後心情暢快好運來

風水是生活學問，奇門遁甲則是幫我們更快、更準確掌握時空氣場變化。兩者結合，可以事前知問題所在，事後提供實用調整方案。讀者們，如果你最近覺得錢財留唔住、生意「傾唔成」、家中氣氛沉悶，不妨自己先檢查下家中或其他財位，有冇被雜物霸佔？動手整潔一番，往往已經是最有效的開運方法。我見過太多真實個案，清理之後客人即刻覺得家中「光猛」了、心情暢快。家和萬事興，好風水從自己雙手及正確知識開始！

金瑤閣堪輿學家 金耀

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