倫敦盤來港推售價513萬起 戶型間隔多元

更新時間：06:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-07 HKT

英國為港人移民、旅遊及讀書的熱門地，亦有不少港人在當地置業及投資，最新來港推售的全新項目County Hall Kingston，售價約由英鎊48萬起，折合港幣約513萬。

由著名英國發展商London Square發展，位於倫敦皇家京士頓區的住宅項目County Hall Kingston，由著名建築師事務所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大廈，樓高4至6層，是次推售的單位包括開放式、1房、2房、3房及複式單位多元化戶型，面積介乎403至1852方呎，部分單位更可飽覽泰晤士河全景，坐擁宜人景致。

戶型多元化

項目是次來港推售264個全新住宅單位，售價由英鎊48萬起，折合港幣約513萬，住戶更可專享名為「1893會所」的尊貴設施，包括24小時禮賓服務、健身室、私人影院、品酒室及遊戲室等，並設有私人庭院，為住戶提供全方位奢華生活體驗。 項目預計於2027年秋季起陸續交樓。

County Hall Kingston地理位置優越，交通亦有一定優勢，由項目徒步約16分鐘直達South Western Main Line的京士頓鐵路站，快車16分鐘可到倫敦Waterloo。

