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緬甸總統敏昂萊政變後首次訪問泰國 圖打破外交孤立

即時國際
更新時間：18:10 2026-08-06 HKT
發佈時間：18:10 2026-08-06 HKT

緬甸總統敏昂萊周四訪問泰國，與泰國總理阿努廷在曼谷會面。敏昂萊原本是軍政府領袖，今年4月換上「文人總統」的身份，今次是他自2021年政變以來首次造訪泰國，希望帶領這個遭國際孤立的國家重返外交舞台。

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阿努廷周四在曼谷政府大樓與敏昂萊會談後表示，這次會晤是「推動合作」的機會。他說：「泰國與緬甸都是東盟大家庭的一員，泰國全力支持緬甸參與東盟事務。」兩人分別率領官員，隔著長桌相對而坐。

敏昂萊則表示，希望能坦率討論雙邊社會經濟關係。他強調，新政府正致力於推動緬甸的民主與穩定，並「優先恢復與東盟的正常關係」。

敏昂萊於2021年推翻民選領袖昂山素姬，引發內戰，各方死亡人數估計已超過10萬人。今年4月，他透過被外界形容為「走過場」的選舉，成為「文人政府」總統。

相關新聞：緬甸軍政府領袖敏昂萊當選總統 以文人身分延續統治

自政變以來，東盟（ASEAN）一直拒絕讓緬甸領導人出席高層峰會。不過，緬甸外長上個月已在曼谷參加與區域對口官員的非正式會議。敏昂萊脫下軍裝改穿便服後，積極展開外交攻勢，先後訪問印度、主要盟友中國，以及東盟成員國寮國。

緬甸問題專家摩根·邁克爾斯指出，若緬甸能重返東盟，將為與其他國家（包括至今仍反對軍政府的西方國家）關係正常化打開一條路。不過，緬甸領導層始終拒絕接受東盟提出的「五點共識」，該共識主張透過對話結束敵對狀態。

獨立緬甸分析師大衛·馬西森對法新社表示，敏昂萊「一方面希望被視為負責任的東盟成員，另一方面卻完全否定五點共識，這本身就很矛盾」。

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