越南外國客穿高衩透視裙入古蹟 職員勸離獲讚

出外旅遊應入鄉隨俗，除了言行舉止，合適的穿著亦是對當地文化的尊重。越南峴港會安市近日發生一宗遊客穿著爭議事件，1名外國女遊客身穿開高衩的黑色透視裙，準備進入古蹟「日本橋」（Chua Cầu）參觀時，遭女職員上前提醒，指該服裝不符合文化遺產場所規範請她離開。相關影片被上傳至facebook後，引發大量討論，不少越南網友肯定導覽員的處理方式。

越媒《青年報》報道，事件發生於周二（4日），地點位於越南峴港市會安古城內的日本橋。網路流傳影片顯示，1名外國女遊客穿著黑色透視材質服裝，設計包含高開衩，準備進入古蹟參觀。



女導覽員發現後，主動上前，以禮貌態度用英文向遊客說明會安古蹟參觀時的服裝規範，並表示：「抱歉，你不能穿這樣的服裝進入文化遺產區域。」女遊客與同行友人聽取說明後，表現配合，隨後一起離開古蹟範圍。



影片曝光後，facebook吸引網民數千次互動，許多網友支持導覽員在維護文化空間莊嚴性的同時，也採取溫和溝通方式。不少越南網友認為，遊客出國旅行時應「稍微了解一下想前往地點的文化」。



女導覽員張裴玉奎（Trương Bui Ngọc Khue）事後證實，自己就是影片中的工作人員。她表示，會安古城對進入古城區的遊客有穿著整潔、得體的規定。