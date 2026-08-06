Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南外國客穿高衩透視裙入古蹟 職員勸離獲讚

即時國際
更新時間：17:01 2026-08-06 HKT
發佈時間：17:01 2026-08-06 HKT

出外旅遊應入鄉隨俗，除了言行舉止，合適的穿著亦是對當地文化的尊重。越南峴港會安市近日發生一宗遊客穿著爭議事件，1名外國女遊客身穿開高衩的黑色透視裙，準備進入古蹟「日本橋」（Chua Cầu）參觀時，遭女職員上前提醒，指該服裝不符合文化遺產場所規範請她離開。相關影片被上傳至facebook後，引發大量討論，不少越南網友肯定導覽員的處理方式。

越媒《青年報》報道，事件發生於周二（4日），地點位於越南峴港市會安古城內的日本橋。網路流傳影片顯示，1名外國女遊客穿著黑色透視材質服裝，設計包含高開衩，準備進入古蹟參觀。

女導覽員發現後，主動上前，以禮貌態度用英文向遊客說明會安古蹟參觀時的服裝規範，並表示：「抱歉，你不能穿這樣的服裝進入文化遺產區域。」女遊客與同行友人聽取說明後，表現配合，隨後一起離開古蹟範圍。

影片曝光後，facebook吸引網民數千次互動，許多網友支持導覽員在維護文化空間莊嚴性的同時，也採取溫和溝通方式。不少越南網友認為，遊客出國旅行時應「稍微了解一下想前往地點的文化」。

女導覽員張裴玉奎（Trương Bui Ngọc Khue）事後證實，自己就是影片中的工作人員。她表示，會安古城對進入古城區的遊客有穿著整潔、得體的規定。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生囂張留言惹眾怒 醫學院澄清：宣稱「40.5分獲錄取」不符事實｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
01:00
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
6小時前
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
投資理財
51分鐘前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
18小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
12小時前
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
影視圈
4小時前
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
1小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
02:52
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
申訴熱話
8小時前