廣島原爆81周年︱高市早苗稱日本肩負「無核世界」使命 重申無核三原則

今年是美國向日本廣島投下原子彈81周年，廣島和平紀念公園近日舉行悼念儀式，超過120個國家、地區及歐盟的代表出席；日揆高市早苗則重申日本將堅持無核三原則。

日本為唯一遭遇核爆國家

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6日早上8時15分，即當年原子彈爆炸的一刻，全場出席人士一同為死難者默哀。日本首相高市早苗致辭時表示，日本作為全球唯一遭遇過核爆的國家，肩負著為實現「無核武世界」而不懈努力的使命；她強調日本將繼續堅持「不擁有、不製造、不引進核武」的無核三原則。

廣島市長松井一實則在儀式上宣讀《和平宣言》，對當前核武器被威脅使用甚至被默許的局勢表達強烈危機感。他批評無視國際法的「大國霸權行徑」正從根本上動搖世界的和平與穩定，並呼籲國際社會為廢除核武器採取實質行動。他更向世界各國領導人發問：「還要讓期盼廢核的市民社會失望到何時？」

據統計，1945年發生的廣島與長崎原子彈爆炸共造成約21萬至22萬人死亡，若計入後續因輻射傷害陸續過世的人數，總死亡人數估計超過34萬人。