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英國97歲中風婦第6次挑戰「機翼漫步」 再破健力士紀錄只為籌款︱有片

即時國際
更新時間：10:01 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:01 2026-08-06 HKT

英國97歲老婦人布羅梅奇（Betty Bromage）近日第六次完成「機翼漫步」（Wing Walking）極限運動，並刷新自己保持的「全球最年長女性機翼漫步者」健力士世界紀錄。她此舉旨在為去年為其治療中風的醫院籌集善款，並計劃於100歲時再度挑戰。

為感謝醫療團隊而挑戰

布羅梅奇於2025年8月不幸中風，語言表達能力至今仍受影響。而為感謝車頓咸及格洛斯特醫院（Cheltenham and Gloucester Hospital）團隊當時的悉心照顧，她決定站上飛行中的飛機機翼進行極限表演。

 

醫院慈善機構代表伊莫金．辛姆斯（Imogen Sims）對布羅梅奇的善舉表示感激，並指出這筆捐款將用於添置醫療設備，改善患者與醫護人員的環境。布羅梅奇坦言，年輕時當護士看過的名言「人只能活一次，有善事就應及時做」對她影響深遠，亦成為她堅持大膽籌款的背後動力。

盼百歲再飛

自87歲起，布羅梅奇在過去10年間已累積6次機翼漫步的經驗。她坦言，隨著年紀增長，自己已無法駕駛且視力轉差，若不找些事情做會容易感到沮喪與無聊，因此希望在能力範圍內繼續挑戰自我。

談到過程中的困難，她笑言因為身材矮小，爬上機翼反而是最難的部分，但只要站上去就沒問題，更打趣指遊樂場的設施比機翼漫步更可怕。心態積極的她更興奮地透露，打算在兩年半後、即自己滿100歲時，再次挑戰機翼漫步。

機翼漫步（Wing Walking）是一種極限運動與特技表演。挑戰者會把自己綁在正在飛行中的雙翼飛機機翼表面上站立、行走，甚至做出倒轉等動作。飛機在空中飛行時速度極快，還可能伴隨盤旋、翻轉或垂直下降，過程非常驚險刺激。
 

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