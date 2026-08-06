遊泰注意｜新例無須乘客在場可開行李箱檢查 10月生效 籲貴重物品勿托運

泰國航空安全措施將迎來重大升級。泰國民航局（CAAT）宣佈，將於今年10月16日起正式執行於2月24日發佈的《2026年飛機承運托運行李檢查條例》。新規定的核心內容，是賦予機場安保人員在特定疑慮情況下，無須乘客親自到場，即可直接打開托運行李進行安檢開箱查驗的權力，以加強航空安全防線。

懷疑藏違禁品可直接開箱 查實扣留不予歸還

根據新規，機場運營方將承擔托運行李安全檢查的主體責任。若安保人員基於合理理由，懷疑托運行李中藏有爆炸物、違禁品、危險品或其他航空禁運物品，有權在乘客不在場的情況下直接開鎖或打開查驗。

泰國新例無須乘客在場可開行李箱檢查，10月生效，當局呼籲旅客，貴重物品勿托運。法新社

如經查實行李內確屬違禁物品，執法部門將依法予以扣留，且不予歸還，並會依據相關法律法規對涉事旅客作進一步處理。

全程錄影放通知單 確保開檢過程透明可追溯

為確保開箱檢查過程透明且可追溯，保障旅客權益，新規定對機場運營方設立了嚴格的程序要求。所有進行開檢的行李均必須進行全程錄影記錄，且機場營運方須詳細記錄每次開檢情況並通知相關乘客。

此外，安檢人員在完成檢查後，必須在行李內部放置統一的「行李檢查通知單」，明確告知旅客其行李曾被打開查驗及原因。

當局倡用TSA鎖頭 貴重物品切勿托運

為減少因安檢過程帶來的行程延誤和不便，泰國民航局向赴泰及轉機旅客提出三大出行建議：

一、提前自查：出行前應仔細核對托運行李內容，確保不夾帶任何違禁品或危險物品； 二、選用合規鎖具：建議使用國際通行的TSA認證鎖具，以便安檢人員在必要時無損開檢，避免鎖具被破壞； 三、貴重物品隨身攜帶：切勿將貴重物品、易碎品、重要文件或關鍵個人物品放入托運行李中。

泰國民航局強調，旅客應在每次飛行前主動了解最新的禁運物品清單及各機場安檢規定，以保障自身出行順暢，同時共同維護航班運行的整體安全水平。