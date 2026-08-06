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美國16歲救生員浪尖救人影片全美熱傳 人性善意縫合社會撕裂

即時國際
更新時間：08:55 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:55 2026-08-06 HKT

在美國政治撕裂加劇、社會氛圍沉悶的當下，一段16歲救生員躍入巨浪救人的影片，近日成為全美罕見的共同話題。這不僅是一場驚險的浪尖救援，更是當前充滿對峙、焦慮不安的美國社會中，重拾對人性善意與英雄精神的共同價值。

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跨越立場為英雄形象喝采

過去一周，16歲救生員威廉斯（Ryder Williams）的救人畫面在美國媒體及社交平台廣泛流傳。從美國廣播公司在三藩市的分台ABC7，到CNN及霍士新聞頻道，地方與全國媒體都大幅報道這名少年的故事。

一個名叫喬許的加州居民笑着對記者說：「好像看到蜘蛛俠跳進海里救人。」事發於上月25日，在聖克魯茲西布賴特州立海灘一名10歲男童在淺水處失足，被浪捲至離岸深水處。有目擊者攝到，近3米高的巨浪一波波壓下，威廉斯緊緊抱住全身癱軟的男孩，努力讓男孩的頭部露出水面，兩人數度消失在白色浪花裡，最終平安返回岸邊。

隨後影片在網上流傳。總統特朗普次子艾瑞克在X平台轉發後，一周內觀看次數突破4300萬；特朗普隨後也分享影片，並稱將邀請威廉斯前往白宮領獎。

對威廉斯而言，自己只是做了救生員該做的工作，他也將讚譽歸功給所有救生員。然而，這場救援之所以在全美引起如此強烈的共鳴，不僅因為美國社會向來推崇平民在危急時刻挺身而出的英雄形象，也因為這樣跨越立場的共同喝采，在當下的美國越來越少見。

這場振奮人心的救援或許無法彌合美國的政治分歧，也無法減輕民眾正在承受的經濟、醫療、住房與工作壓力。

蓋洛普6月底公布的一項民調便顯示，美國建國250周年之際，僅33%的美國成年人表示，對於身為美國人感到「極度自豪」，創下這項調查有史以來最低點。加州小學教師波蒂特則向記者稱，當前的政治與社會氛圍令她感到失望，但威廉斯的表現，讓她重新燃起對年輕世代的信心。她表示，一些學生看到影片後，也開始說起自己希望能在別人需要時伸出援手。

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