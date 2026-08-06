SpaceX火箭殘骸高速撞月球留坑 體積堪比5層樓或揚起逾百萬公斤碎屑

美國太空探索技術公司SpaceX一件廢棄的火箭殘骸，自去年以來在太空漂浮，相信已在昨日高速撞擊月球表面，估計揚起逾100萬公斤碎屑。這塊殘骸的大小相當於一棟五層樓房，在地球上的重量至少4公噸。專家認為該撞擊不會對地球構成威脅，但會在月球留下直徑約27米、深約5米的隕石坑。

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完成任務後太空漂浮逾年

是次撞擊主角是SpaceX旗下「獵鷹9號」火箭的第2節（上級）。該火箭去年1月從佛羅里達州升空，把美國螢火蟲太空公司的「藍色幽靈一號」及日本ispace公司的「強韌號」登月器送往月球。通常情況下，這類火箭殘骸在把有效載荷送入軌道精確位置後，會落回地球大氣層並燃燒殆盡，或者墜入海洋。然而，「獵鷹9號」火箭的第2節在完成任務後，卻沒有返回地球。這件龐大廢棄物的體積相當於一棟5層樓房，在地球上的重量至少4公噸（4000公斤）。

由於登月任務需極強推力，火箭上方的這塊部件在成功釋放登月器後，已經耗盡所有燃料，只能在月球附近漫無目的地漂浮。在過去約18個月內，殘骸受地球、月球及太陽的引力拉扯，飛行軌跡被逐步改變。自火箭發射以來便持續追蹤這枚火箭的獨立天文學家葛瑞（Bill Gray）去年9月發現，這件殘骸將於今年8月5日與月球擦身而過。然而在經過精確計算之後，他意識到這次不僅是接近，而是直接撞擊。

全球首富馬斯克創立的SpaceX表示，這次碰撞純屬意外，是自然天體力量造成的結果。該公司高層謝曼周一解釋稱，在太陽活動與引力的共同作用下，這件無法控制的殘骸最終被推向月球軌道。

殘骸相信已於美東時間周三凌晨2時35分（香港時間下午2時35分），以每秒約2.43公里（時速約8690公里，約7倍音速）的速度，砸向月球正面西側邊緣的愛因斯坦隕石坑(該隕石坑通常難以從地球觀測)附近，相當於3噸TNT炸藥的威力。猛烈的撞擊估計在月表留下一個直徑約27米、深約5米的坑洞，並會向太空揚起岩石與塵埃。天文學家估計，飛揚的碎屑重量可能超過100萬公斤，多數碎片最終會落回月表。

學者：撞擊不會危及人類

這件太空垃圾撞擊月表後理當揚起一團受到陽光照射的月球塵埃，但這難以從地球以肉眼觀察。科學家很可能至少得等待數小時後，才能透過位在美洲的天文望遠鏡所拍攝到的影像來確認這起撞擊。

葛瑞指出，撞擊不會對任何人構成危險，甚至具備一定科研意義，惟事件已赤裸裸暴露出全球在太空垃圾處置上的嚴重疏忽。據悉，美國太空總署（NASA）擬在本10年末期建立月球基地，並定期向月球表面派遣太空人。對於NASA而言，必須阻止失控的太空垃圾，以確保未來太空人與基地設施的安全。

