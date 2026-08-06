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南韓熱浪︱一周3度破紀錄飆至42.5℃ 江南區富豪冷氣開最凍貧民「熱到快窒息」

即時國際
更新時間：08:28 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:28 2026-08-06 HKT

一波嚴重熱浪正席捲南韓，當地過去一周3度刷新全國最高溫紀錄，更一度錄到攝氏42.5度高溫。在首爾富裕的江南區，高溫對富人和窮人造成的衝擊卻有如天壤之別，能否使用冷氣機如今更加凸顯當地的貧富懸殊。

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首爾奢華的江南區因南韓流行歌手PSY2012年發布的單曲「江南Style」在全球爆紅的而聞名於世，歌中頌揚當地超級富豪的奢華生活。

但在冷氣機運轉不停的豪華公寓周邊，首爾僅存貧民窟之一的住戶只能在酷熱中忍受頭痛煎熬。住在貧民窟九龍村的一名婦人說：「熱到快喘不過氣來了。」她與丈夫和女兒同住只有一個房間的小屋。受訪的她表明無力付擔冷氣開銷。

據官員表示，當地約160戶人家多以簡陋木板和防水布搭建。

青年稱不難熬：冷氣開最強

而住在江南區現代化高樓中、現年20歲的鄭恩宇（音）則稱不覺得今夏特別難熬，說：「我把冷氣開到最強、喝冰咖啡、穿輕便衣服。目前為止一切都還不錯。」但身處一座座垃圾堆中的九龍村住戶，不要說冷氣，就連穩定供電都成問題。

首爾昨日多處發布高溫重大警報，為避免威脅市民健康，首爾市準備了灑水設施、灑水車、外勤勞動者休息中心等，並加強照顧弱勢族群的健康。

截至昨午4時，首都圈有65%的地區發布高溫重大警報，更有部分地區最高溫達39度。為應對連日高溫，首爾市祭出多項措施，包括暫停室外文化活動，並向41萬戶弱勢族群發放冷氣費。

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