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遊日注意｜熊本再發5.1級淺層地震 福岡鹿兒島有明顯震感 氣象廳籲提防餘震

即時國際
更新時間：08:24 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:24 2026-08-06 HKT

日本九州熊本縣天草及蘆北地區於周四（8月6日）當地時間早上7時59分（香港時間早上6時59分）發生5.1級淺層地震。地震引致熊本、長崎及鹿兒島等多地錄得最大震度達4級。日本氣象廳表示，是次地震並未引發海嘯風險，但提醒民眾未來一周仍須提防可能發生規模相若的餘震。

震源深度僅10公里 多縣錄震度4級

根據日本氣象廳公布的數據，本次地震的震央位於熊本縣天草、芦北地區，震源深度約10公里，屬於淺層地震，推定規模為M5.1。

熊本日前爆發7.1級地震，造成嚴重傷亡。美聯社
熊本日前爆發7.1級地震，造成嚴重傷亡。美聯社
熊本日前爆發7.1級地震，造成嚴重傷亡。美聯社
熊本日前爆發7.1級地震，造成嚴重傷亡。美聯社

在震度分布方面，熊本縣內的八代市、上天草市、宇城市及芦北町均錄得最大震度4級；長崎縣雲仙市以及鹿兒島縣長島町亦同樣測得震度4級。

此外，熊本市西區、南區及北區，以及人吉市、宇土市、天草市等地均錄得震度3級；福岡縣、長崎市、宮崎市及鹿兒島縣阿久根市等廣泛地區亦有明顯震感。

無海嘯威脅 當局呼籲民眾提高警覺

日本氣象廳指出，雖然是次地震沒有引發海嘯的威脅，但由於震源較淺，民眾仍應保持警覺。當局特別提醒當地居民，未來一周需密切留意可能出現的餘震，並妥善做好各項防震與安全準備工作。

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