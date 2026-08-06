Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

約旦足總會長爆FIFA拖欠球賽獎金 斥恩芬天奴變相「勒索」逼支持

即時國際
更新時間：08:17 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:17 2026-08-06 HKT

約旦足球總會會長阿里王子（Prince Ali bin Al Hussein）周二（4日）公開炮轟國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），聲稱有人曾暗示，只要約旦公開支持恩芬天奴，便有助足總解決財政及行政問題。阿里王子形容整件事形同「勒索」，強調約旦不會屈服。

暗示支持恩芬天奴可換取協助

綜合路透社及半島電視台報道，阿里王子在社交平台X發文，表示約旦足總在多項問題上向FIFA求助數月，惟一直未獲實質支援。

阿里王子對國際足協的指控，正值恩芬天奴陷入管治危機。路透社
阿里王子對國際足協的指控，正值恩芬天奴陷入管治危機。路透社
2026年6月27日，世界盃分組賽約旦對陣阿根廷 。路透社
2026年6月27日，世界盃分組賽約旦對陣阿根廷 。路透社
在2026年世界盃，恩芬天奴與美國總統特朗普同台頒獎。路透社
在2026年世界盃，恩芬天奴與美國總統特朗普同台頒獎。路透社

他聲稱，在2026年世界盃舉行期間，有人透過口頭方式向約旦足總表示，若支持恩芬天奴，「將對協助我們足總大有幫助」。

阿里王子表示：「我們約旦以堅守道德價值為榮。我們過去沒有支持他，現在當然也不會支持他。但整件事構成勒索，我們拒絕屈服。」

不過，阿里王子未有公開相關對話的完整內容、涉事人士身分或書面證據。截至路透社刊稿時，FIFA尚未就各項指控作出回應。

阿拉伯盃亞軍獎金拖足半年仍未發放

阿里王子列舉約旦這個預算「極其有限」的小國所面對的多項困境，其中包括2025年FIFA阿拉伯盃獎金至今仍未到賬。

約旦去年12月在卡塔爾舉行的阿拉伯盃打入決賽，最終以2：3不敵摩洛哥，取得亞軍。根據賽前公布的獎金安排，亞軍可獲約420萬美元（約3,276萬港元），惟阿里王子未有說明拖欠款項是全部亞軍獎金，還是其中屬於球員及職員的獎勵部分。

他批評：「我們球隊打入決賽應得的金錢仍未發放，與此同時，FIFA卻不斷吹噓自己擁有數以十億計的儲備金。」

阿里王子亦投訴，由於約旦被編排在美國比賽及設立訓練基地，需要透過FIFA承擔美國政府徵收的稅務成本；在加拿大或墨西哥作賽和設營的球隊，則沒有面對相同開支。

他稱：「我們透過FIFA，因參加世界盃而被美國政府徵稅，這些原本應該支付給球員和工作人員。」他未有公開具體稅額或相關稅務文件，FIFA及美國當局亦暫未就其說法作出詳細說明。

曾兩度競逐FIFA主席

阿里王子不但是約旦足總會長，也是FIFA前副主席。他曾於2015年挑戰時任主席白禮達（Sepp Blatter），其後又參加2016年主席選舉，最終由恩芬天奴勝出，因此一直被視為FIFA領導層的公開批評者。

今次指控正值恩芬天奴陷入管治危機。他早前提出成立估值約200億美元的商業實體，向私人投資者出售FIFA商業業務及未來世界盃收益的少數股權，計劃遭多個洲際足協及國家足總反對後撤回。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
9小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
10小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
9小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
9小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
21小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
20小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
13小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
2小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
9小時前
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
生活百科
18小時前