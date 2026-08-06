約旦足總會長爆FIFA拖欠球賽獎金 斥恩芬天奴變相「勒索」逼支持

約旦足球總會會長阿里王子（Prince Ali bin Al Hussein）周二（4日）公開炮轟國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），聲稱有人曾暗示，只要約旦公開支持恩芬天奴，便有助足總解決財政及行政問題。阿里王子形容整件事形同「勒索」，強調約旦不會屈服。

暗示支持恩芬天奴可換取協助

綜合路透社及半島電視台報道，阿里王子在社交平台X發文，表示約旦足總在多項問題上向FIFA求助數月，惟一直未獲實質支援。

阿里王子對國際足協的指控，正值恩芬天奴陷入管治危機。路透社

2026年6月27日，世界盃分組賽約旦對陣阿根廷 。路透社

在2026年世界盃，恩芬天奴與美國總統特朗普同台頒獎。路透社

他聲稱，在2026年世界盃舉行期間，有人透過口頭方式向約旦足總表示，若支持恩芬天奴，「將對協助我們足總大有幫助」。

阿里王子表示：「我們約旦以堅守道德價值為榮。我們過去沒有支持他，現在當然也不會支持他。但整件事構成勒索，我們拒絕屈服。」

不過，阿里王子未有公開相關對話的完整內容、涉事人士身分或書面證據。截至路透社刊稿時，FIFA尚未就各項指控作出回應。

阿拉伯盃亞軍獎金拖足半年仍未發放

阿里王子列舉約旦這個預算「極其有限」的小國所面對的多項困境，其中包括2025年FIFA阿拉伯盃獎金至今仍未到賬。

約旦去年12月在卡塔爾舉行的阿拉伯盃打入決賽，最終以2：3不敵摩洛哥，取得亞軍。根據賽前公布的獎金安排，亞軍可獲約420萬美元（約3,276萬港元），惟阿里王子未有說明拖欠款項是全部亞軍獎金，還是其中屬於球員及職員的獎勵部分。

他批評：「我們球隊打入決賽應得的金錢仍未發放，與此同時，FIFA卻不斷吹噓自己擁有數以十億計的儲備金。」

阿里王子亦投訴，由於約旦被編排在美國比賽及設立訓練基地，需要透過FIFA承擔美國政府徵收的稅務成本；在加拿大或墨西哥作賽和設營的球隊，則沒有面對相同開支。

他稱：「我們透過FIFA，因參加世界盃而被美國政府徵稅，這些原本應該支付給球員和工作人員。」他未有公開具體稅額或相關稅務文件，FIFA及美國當局亦暫未就其說法作出詳細說明。

曾兩度競逐FIFA主席

阿里王子不但是約旦足總會長，也是FIFA前副主席。他曾於2015年挑戰時任主席白禮達（Sepp Blatter），其後又參加2016年主席選舉，最終由恩芬天奴勝出，因此一直被視為FIFA領導層的公開批評者。

今次指控正值恩芬天奴陷入管治危機。他早前提出成立估值約200億美元的商業實體，向私人投資者出售FIFA商業業務及未來世界盃收益的少數股權，計劃遭多個洲際足協及國家足總反對後撤回。