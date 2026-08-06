有片｜俄羅斯傘兵節 男子600米高空主傘失靈墮地亡 半空掙扎畫面流出

俄羅斯莫斯科州「傘兵節」發生致命悲劇。一名曾服役於空降部隊的41歲男子，在當天於進行跳傘時，從約600米高空躍下後，主降落傘未能正常打開；他雖嘗試啟動後備傘，惟因距離地面太近，傘具未及完全張開，最終高速墮地，當場死亡。

主傘失靈 後備傘未及打開釀禍

綜合俄羅斯傳媒及外媒報道，意外於周日（2日）發生，地點是莫斯科州魯扎市區的瓦圖利諾機場（Vatulino Airfield）。事發當日正值俄羅斯空降兵日，死者據報特意前往當地參與相關活動。

部分外媒將事故形容為空降兵日的「紀念表演」，不過，俄羅斯聯邦偵查委員會西部跨區交通調查局的通報稱，死者當時進行的是一次「訓練跳傘」，未有證實該次跳傘屬官方表演環節。

據俄羅斯傳媒報道，男子單獨從飛機跳下，沒有教練陪同，跳傘高度約為600米、即接近2,000呎。

網上流傳的現場影片顯示，男子高速下降期間不斷在空中翻轉及掙扎，身後的傘具未有充氣成形，無法有效減慢下降速度。

據報男子發現主傘失靈後，曾嘗試啟動後備降落傘，但當時已太接近地面。後備傘雖被拋出，卻沒有足夠高度和時間完全充氣，男子最終猛烈撞向地面。

事後照片可見，一頂白色降落傘平鋪在草地上，死者遺體則被模糊處理。當局表示，男子在救護人員抵達前已經死亡。

死者據報曾完成9次跳傘

俄羅斯商業新聞網站RBC引述消息人士稱，死者名為基里爾．蘇博京（Kirill Subotin），生於1984年11月，是俄羅斯空降部隊退伍軍人，過往有9次獲確認的跳傘紀錄。

俄羅斯聯邦偵查委員會交通調查部門已就事故展開調查，初步確認直接肇因是主降落傘沒有打開。當局將進一步檢查傘具狀況、摺傘及裝備準備程序、飛行和跳傘安全規定是否獲得遵守，以及後備傘啟動過遲的原因。

目前未有證據證明事故涉及蓄意破壞，亦未公布是否有人需要為安全程序失誤負責。

普京同日發賀辭表揚空降兵

俄羅斯將每年8月2日定為空降兵日，紀念1930年蘇聯部隊首次在軍事演習中進行集體傘降。現役及退役空降兵通常會在各地舉行紀念活動和聚會。

俄羅斯總統普京事發當日在克里姆林宮網站發表賀辭，稱空降部隊一向匯聚「意志堅定、精神不屈、充滿戰友情誼」的人員，並特別表揚目前在烏克蘭前線作戰的空降兵，稱他們在最艱難戰線上與戰友並肩展現勇氣。